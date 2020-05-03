Экономика

ТАССТАССХолдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США. Об этом сообщил в субботу во время телеконференции с участием инвесторов предприниматель Уоррен Баффет, который является главой конгломерата.
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Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

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Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США

Московский Комсомолецвчера в 21:15

Миллиардер Баффет продал все акции авиакомпаний

ПРАЙМвчера в 21:14

Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

ТАССвчера в 20:35
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В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
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Происшествия

Врач выпал из окна больницы под Воронежем

Врач, заразившийся коронавирусом, выпал из окна второго этажа Новоусманской районной больницы Воронежской области.
Полиграф.Медиа 02:23
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Штаб: Массовое тестирование здоровых людей в Москве позволяет бороться с коронавирусом

Массовое тестирование здоровых людей в Москве позволяет бороться с коронавирусом.
Агентство Москва вчера в 04:49
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Здоровье

Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

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В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом

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РИА Новости 03:36
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 30 апреля в 08:04
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Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

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РИА Новости вчера в 09:52
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Общество

В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19

Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
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Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии.
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Происшествия

В Подольске ликвидировали пожар на складе с подсолнечным маслом

Вспыхнувший пожар на складе с подсолнечным маслом в подмосковном Подольске удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:28
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Здоровье

Лукашенко: Белоруссии удается сдержать распространение коронавируса

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Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем

Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 01 мая в 10:19
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Общество

В Москве за сутки выявили почти 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В Москве за сутки выявили 5948 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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Общество

Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова

Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
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В региональном минздраве добавили, что всего на Кубани диагноз COVID-19 подтвердился у 1244 человек, в том числе у 76 детей.
Краснодарские известия 04:01
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Происшествия

Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК

Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
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Политика

Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

РБК вчера в 21:25
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Общество

83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом

Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
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Политика

Шредер выступил за отмену санкций против России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
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Общество

В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса

В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
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Общество

Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок

Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
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Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
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