Экономика
ТАССХолдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США
Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США. Об этом сообщил в субботу во время телеконференции с участием инвесторов предприниматель Уоррен Баффет, который является главой конгломерата.
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Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США
Московский Комсомолецвчера в 21:15
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Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Происшествия
Врач выпал из окна больницы под Воронежем
Врач, заразившийся коронавирусом, выпал из окна второго этажа Новоусманской районной больницы Воронежской области.
Полиграф.Медиа 02:23
Общество
Штаб: Массовое тестирование здоровых людей в Москве позволяет бороться с коронавирусом
Массовое тестирование здоровых людей в Москве позволяет бороться с коронавирусом.
Агентство Москва вчера в 04:49
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Общество
В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом
Новый случай коронавируса выявлен в Крыму за сутки – заболела пожилая женщина, общее число случаев составило 105, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:36
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии
Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 30 апреля в 08:04
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19
Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
В Подольске ликвидировали пожар на складе с подсолнечным маслом
Вспыхнувший пожар на складе с подсолнечным маслом в подмосковном Подольске удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:28
Здоровье
Лукашенко: Белоруссии удается сдержать распространение коронавируса
Белоруссии удается сдержать распространение коронавируса нового типа, текущая ситуация соответствует прогнозам, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 04:26
Политика
Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем
Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 01 мая в 10:19
Общество
В Москве за сутки выявили почти 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19
В Москве за сутки выявили 5948 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
РБК 03:43
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Здоровье
На Кубани выявлено 82 новых случая коронавируса
В региональном минздраве добавили, что всего на Кубани диагноз COVID-19 подтвердился у 1244 человек, в том числе у 76 детей.
Краснодарские известия 04:01
Происшествия
Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК
Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
РБК вчера в 21:25
Общество
83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом
Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru 01 мая в 04:37
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
Общество
В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса
В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:03
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45