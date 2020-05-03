Экономика
КоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.
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Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США
Московский Комсомолецвчера в 21:15
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Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
В Иркутской области умер пятый пациент с коронавирусом
"По данным на 3 мая в Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), 121 госпитализирован, 5 человек умерли (+1 за сутки)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:41
Общество
В Кузбассе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Кузбассе коронавирусом заразились еще 13 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РБК 01:46
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,3 млн и составило 3 386 519, от болезни умерли 240 654 пациентов.
Известия вчера в 13:53
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК вчера в 06:32
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Политика
В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
URA.Ru вчера в 04:11
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла
В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом.
Вести.Ru 01:42
Авто
Чек-лист автовладельца: угонщики рассказали, как осложнить жизнь их коллегам
Подорожание автомобилей и дефицит запчастей повысил спрос на «услуги» угонщиков.
НГС24 вчера в 22:00
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
Здоровье
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
Общество
Протоиерей Смирнов сравнил мегаполисы с адом
Среда мегаполиса недружественна человеку и сравнима с адом, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
Газета.Ru 01:47
Общество
Украинский журналист похвалился обманом русскоязычных туристов
Украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов похвалился обманом русскоязычных туристов в эфире своего канала на YouTube.
Lenta.ru вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова подтвердила роман с сыном российского бизнесмена
Поклонники вычислили, то Алеся встречается с Владимиром Новицким — сыном одного из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого.
StarHit.ru вчера в 22:00
Армия и оружие
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Lenta.ru вчера в 11:55
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
Экономика
Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Здоровье
На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 510 пациентов
Более 510 пациентов состоят на лечении в столичной больнице в Коммунарке, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 03:14
Футбол
Неожиданные напарники. Представьте себе, они тоже играли вместе
«Манчестер Юнайтед» (2004-2006 и 2007-2008)Часто Жерара Пике забывают, когда составляют списки футболистов, игравших и с Роналду, и с Месси, а между тем каталонский защитник, девять лет противостоявший Криштиану в Эль Класико, до этого три года провел с португальцем в одной команде.
Soccer.ru 01 мая в 11:30
Общество
В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19
Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Луки.ру 30 апреля в 02:00
Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Недостаток витамина D может быть причиной высокой смертности от коронавируса, заявили ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Lenta.ru 01:53