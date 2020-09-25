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Компания
Компания

Холдинг Гуцериевых решил продать НПФ «Сафмар»

Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции», принадлежащий семье миллиардера Михаила Гуцериева, задумался о продаже одноименного пенсионного фонда. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

НПФ «Сафмар» выставлен на продажу

НПФ "Сафмар" выставлен на продажу Холдинг семьи Гуцериевых "Сафмар финансовые инвестиции" хочет продать одноименный пенсионный фонд. Среди потенциальных покупателей одного из крупнейших в России НПФ называют Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ).
Коммерсантъ24 сентября в 14:24
Подробнее о событии
Говорит Москва

В холдинге Гуцериева не подтвердили информацию о продаже НПФ «САФМАР»

Говорит Москвавчера в 12:43
Интерфакс

«Сафмар финансовые инвестиции» задумался о продаже НПФ «Сафмар»

Интерфакс24 сентября в 14:39
РБК

В «Сафмаре» заявили о готовности рассмотреть предложения о покупке НПФ

РБКвчера в 04:25
Компания

Холдинг Гуцериевых решил продать НПФ «Сафмар»

Компаниявчера в 02:41
ПРАЙМ

«Сафмар ФИ» готов к рассмотрению предложений о приобретении НПФ «Сафмар»

ПРАЙМвчера в 00:15
Банки.ру

Материнская компания опровергла информацию о планах продать НПФ «Сафмар»

Банки.рувчера в 11:17
Коммерсантъ

НПФ «Сафмар» выставлен на продажу

Коммерсантъ24 сентября в 14:24

Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.comвчера в 07:03
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русском24 сентября в 12:33
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
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Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом

В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.
РИА Новости20:00

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
РИА Новостивчера в 03:37
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Климатолог назвал неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Продолжительное бабье лето в России может привести к бесснежному и сырому декабрю, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
Известия18:31
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