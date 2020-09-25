Холдинг Гуцериевых решил продать НПФ «Сафмар»
Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции», принадлежащий семье миллиардера Михаила Гуцериева, задумался о продаже одноименного пенсионного фонда. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.В источнике
С чего всё началось
НПФ «Сафмар» выставлен на продажу
НПФ "Сафмар" выставлен на продажу Холдинг семьи Гуцериевых "Сафмар финансовые инвестиции" хочет продать одноименный пенсионный фонд. Среди потенциальных покупателей одного из крупнейших в России НПФ называют Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ).
Коммерсантъ24 сентября в 14:24
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