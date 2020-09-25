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Компания
Компания

Холдинг Гуцериевых решил продать НПФ «Сафмар»

Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции», принадлежащий семье миллиардера Михаила Гуцериева, задумался о продаже одноименного пенсионного фонда. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

НПФ «Сафмар» выставлен на продажу

НПФ "Сафмар" выставлен на продажу Холдинг семьи Гуцериевых "Сафмар финансовые инвестиции" хочет продать одноименный пенсионный фонд. Среди потенциальных покупателей одного из крупнейших в России НПФ называют Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ).
Коммерсантъвчера в 14:24
Подробнее о событии
Банки.ру

Материнская компания опровергла информацию о планах продать НПФ «Сафмар»

Банки.ру11:17
РБК

В «Сафмаре» заявили о готовности рассмотреть предложения о покупке НПФ

РБК04:25
Интерфакс

«Сафмар финансовые инвестиции» задумался о продаже НПФ «Сафмар»

Интерфаксвчера в 14:39
Саминвестор

«Сафмар финансовые инвестиции» выставил на продажу НПФ

Саминвестор01:18
ПРАЙМ

«Сафмар ФИ» готов к рассмотрению предложений о приобретении НПФ «Сафмар»

ПРАЙМ00:15
Компания

Холдинг Гуцериевых решил продать НПФ «Сафмар»

Компания02:41
Коммерсантъ

НПФ «Сафмар» выставлен на продажу

Коммерсантъвчера в 14:24

В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020" заявил, что в последнее время в 20-30 км от российской границы фиксируется военная активность США и НАТО, передает РИА "Новости".
Газета.Ru11:20
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Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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МИД Украины пригласит Россию для обсуждения «деоккупации» Крыма

Украина намерена пригласить Россию принять участие в международной платформе по «деоккупации» Крыма, сообщает новостное издание «Лента.ru» со ссылкой на заявление замглавы украинского МИДа Эмине Джеппар.
ИА Новороссия10:03
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МИД Франции начал расследование утечки переговоров Макрона и Путина

Сегодня стало известно, что представитель МИД Франции сообщил информацию о том, что начато внутреннее расследование по поводу инцидента с публикацией переговоров между президентами Путиным и Макроном, в частности и о деле оппозиционера Алексея Навального.
KDPConsulting.ru03:18
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Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России.
Газета.Ruвчера в 05:15
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