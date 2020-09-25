МИД Франции начал расследование утечки переговоров Макрона и Путина

Сегодня стало известно, что представитель МИД Франции сообщил информацию о том, что начато внутреннее расследование по поводу инцидента с публикацией переговоров между президентами Путиным и Макроном, в частности и о деле оппозиционера Алексея Навального.