Экономика
КоммерсантъХолдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
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Группа «Руст» в сентябре запустила производство своего первого собственного виски – Darrow, рассказал представитель компании.Ведомостивчера в 17:52
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Алкогольный холдинг Рустама Тарико начал выпуск шотландского виски
Национальное Аграрное Агентство07:14
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