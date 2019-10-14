с чего всё началось

Космос Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.

Здоровье Всероссийский форум по общественному здоровью открывается в «Сколково» Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, пройдет 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково".

Политика В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме» Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».

Политика «Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии «Барселона» выступила в поддержку девяти каталонских чиновников и политиков, которые были осуждены из-за проведения референдума о независимости региона в 2017 году.

Происшествия Airbus А321 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя Airbus А321 компании "Аэрофлот" благополучно выполнил посадку в аэропорту Шереметьево после отказа правого двигателя, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Армия и оружие Кремль оценил возможность военного конфликта России и Турции в Сирии В Кремле выразили уверенность в том, что военная операция Турции против курдов в Сирии "Источник мира" не станет причиной конфликта между Москвой и Анкарой.

Культура Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.

Происшествия Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.

Экономика Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

Гаджеты Intel прекратит выпуск процессоров Core i7 Как сообщила компания Intel, специализирующаяся на производстве процессоров, чипы Core i7 больше выпускаться не будут.

Армия и оружие Американцы собрали торпеду-убийцу российских подлодок В США разрабатывают специальные тяжелые торпеды Mk48, которые предназначены для уничтожения современных российских субмарин.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.

Политика Пощечина Трампу. Германия разрешила Huawei развертывать сети 5G Как пишет источник, Германия разрешила использовать оборудование Huawei несмотря (а скорее — вопреки) давлению со стороны США.

Авто Россиян предупреждают об изменении транспортного налога Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».

Происшествия Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.

Здоровье У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см "В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Политика Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».