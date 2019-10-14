Экономика
КоммерсантъХолдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
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Группа «Руст» в сентябре запустила производство своего первого собственного виски – Darrow, рассказал представитель компании.Ведомостивчера в 17:52
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Алкогольный холдинг Рустама Тарико начал выпуск шотландского виски
Национальное Аграрное Агентство07:14
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
Космос
Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости вчера в 18:09
Здоровье
Всероссийский форум по общественному здоровью открывается в «Сколково»
Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, пройдет 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково".
ТАСС вчера в 17:14
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Политика
«Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии
«Барселона» выступила в поддержку девяти каталонских чиновников и политиков, которые были осуждены из-за проведения референдума о независимости региона в 2017 году.
Lenta.ru 08:46
Происшествия
Airbus А321 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя
Airbus А321 компании "Аэрофлот" благополучно выполнил посадку в аэропорту Шереметьево после отказа правого двигателя, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:41
Армия и оружие
Кремль оценил возможность военного конфликта России и Турции в Сирии
В Кремле выразили уверенность в том, что военная операция Турции против курдов в Сирии "Источник мира" не станет причиной конфликта между Москвой и Анкарой.
Газета.Ru 09:18
Культура
Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли
Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Журналистская правда 08:33
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Религия
В брянском Дворце Гагарина отметили Покров «Осенинами»
Городской телеканал (Брянск) вчера в 01:44
Армия и оружие
Раскол в НАТО: Франция и Германия требуют прекратить операцию «Источник мира»
Франция намерена остановить Турцию в Сирии. Такое заявление сделано по итогам заседания Совета нацбезопасности в Париже.
Вести.Ru 01:40
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Гаджеты
Intel прекратит выпуск процессоров Core i7
Как сообщила компания Intel, специализирующаяся на производстве процессоров, чипы Core i7 больше выпускаться не будут.
RuNews24.ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Американцы собрали торпеду-убийцу российских подлодок
В США разрабатывают специальные тяжелые торпеды Mk48, которые предназначены для уничтожения современных российских субмарин.
Утро.ru 08:09
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Политика
Пощечина Трампу. Германия разрешила Huawei развертывать сети 5G
Как пишет источник, Германия разрешила использовать оборудование Huawei несмотря (а скорее — вопреки) давлению со стороны США.
iXBT.com 08:22
Авто
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».
SpeedMe 11 октября в 09:16
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
Вести.Ru 08:45
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Армия и оружие
Турецкое наступление в Сирии: Башар Асад встал на защиту курдов
В рамках военной операции «Источник мира» против «Сирийских демократических сил» и ИГИЛ (ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» - террористическая группировка, запрещена в РФ) турецкие войска продолжают удерживать контроль над городами Рас эль-Айн и Телль-Абъяда, а также над трассой М4 Алеппо-Хасеке, соединяющей северо-восточные регионы Сирии с другой частью страны.
Московский Комсомолец 08:44