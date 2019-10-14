Экономика

КоммерсантъКоммерсантъХолдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски

Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
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с чего всё началось

Алкогольный холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски

Группа «Руст» в сентябре запустила производство своего первого собственного виски – Darrow, рассказал представитель компании.
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В России запустили производство шотландского виски полного цикла

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