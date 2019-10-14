Экономика
КоммерсантъХолдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
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Группа «Руст» в сентябре запустила производство своего первого собственного виски – Darrow, рассказал представитель компании.Ведомостивчера в 17:52
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Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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ВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж
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Симоньян прокомментировала пост Трампа, процитировавшего Кириаку
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Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
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