Экономика
КоммерсантъХолдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
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с чего всё началось
Группа «Руст» в сентябре запустила производство своего первого собственного виски – Darrow, рассказал представитель компании.Ведомостивчера в 17:52
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Алкогольный холдинг Рустама Тарико начал выпуск шотландского виски
Национальное Аграрное Агентство07:14
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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