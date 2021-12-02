ВедомостиХолдинг USM сообщил о продаже пакета акций VK группе «Согаз»Хорошо ли подобран заголовок?ДаНет«Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО «МФ Технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций компании.ВедомостиПредседатель совета директоров "СОГАЗа" Алексей Миллер заявил журналистам, что компания рассматривает участие в капитале АО "МФ Технологии" "как перспективную стратегическую инвестицию".ИнтерфаксВ VK Group (бывшая Mail.ru Group) входят «Вконтакте», «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, а также сервисы «Юла», Delivery Club и «Ситимобил».МедиазонаДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентВ середине ноября стало известно о смене еще одного акционера «МФ Технологии»: Сбербанк сообщил о планах продажи 36% в компании Газпромбанку за 12,8 млрд руб.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКДума ТВDaily MoscowНародные новостиПолитическая ЭкспертизаNewInformКомсомольская правдаNewsler.ruPeopletalkРБКРадио 1RTVIRT на русскомЭкономика сегодняRB.RUФАНГЛАС.RUiReactorITZine.ruREGNUMГлагоLБизнес журналСтолица СВечерняя МоскваКапитал страныЦентральная Служба НовостейThe Moscow PostГазета.RuПодробнее о событииУсманов назвал участие USM в капитале VK важной частью ее историиРБК09:20Сбер уверен в продуктивной работе с новыми акционерами VK в рамках совместной компанииТАСС09:59Бумаги VK подорожали на 6% на фоне сообщений о выходе USM из ее капиталаForbes08:00Холдинг USM продал долю в 57% голосов VK группе «Согаз»РИА Новости07:11Холдинг USM сообщил о продаже пакета акций VK группе «Согаз»Ведомости06:26Акции VK резко выросли после сообщения о покупке СОГАЗом доли в компанииКоммерсантъ07:12Расписки VK подорожали на 6% на новости о выходе USM из капитала компанииИнтерфакс06:54Показать ещёОценить194Поделиться