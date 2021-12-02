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Холдинг USM сообщил о продаже пакета акций VK группе «Согаз»

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«Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО «МФ Технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций компании.
Ведомости
Председатель совета директоров "СОГАЗа" Алексей Миллер заявил журналистам, что компания рассматривает участие в капитале АО "МФ Технологии" "как перспективную стратегическую инвестицию".
Интерфакс
В VK Group (бывшая Mail.ru Group) входят «Вконтакте», «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, а также сервисы «Юла», Delivery Club и «Ситимобил».
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В середине ноября стало известно о смене еще одного акционера «МФ Технологии»: Сбербанк сообщил о планах продажи 36% в компании Газпромбанку за 12,8 млрд руб.
Коммерсантъ

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