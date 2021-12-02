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Холдинг USM сообщил о продаже пакета акций VK группе «Согаз»

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«Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО «МФ технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций компании.
Ведомости
Председатель совета директоров СОГАЗа, глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что участие в капитале АО "МФ Технологии" рассматривается как перспективная стратегическая инвестиция.
Реальное время
В середине ноября стало известно о смене еще одного акционера «МФ Технологии»: Сбербанк сообщил о планах продажи 36 % в компании Газпромбанку за 12,8 млрд руб.
Фонтанка.Ру
Еще 9 % USM владел в «МФ Технологии» напрямую.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

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