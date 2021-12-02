Столтенберг назвал неприемлемым тезис, что у России есть сфера влияния

НАТО не одобряет тезис, что у России есть сфера влияния и более того, считает его неприемлемым, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о перспективах Украины, которая "исторически входила в сферу влияния России", вступить в западный военный союз.