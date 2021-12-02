Горячая линия в Великобритании, направленная на помощь пользователям, чьи интимные фотографии оказались в общем доступе без их согласия, запустила при поддержке американской компании Meta специализированную международную платформу по борьбе с обменом таким контентом в социальных сетях.
НАТО не одобряет тезис, что у России есть сфера влияния и более того, считает его неприемлемым, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о перспективах Украины, которая "исторически входила в сферу влияния России", вступить в западный военный союз.
"Роснано" перевело средства для выплаты последнего купона и погашения выпуска облигаций без госгарантии на 4,5 млрд рублей, сообщил Национальный расчетный депозитарий на своем сайте и подтвердила госкомпания на ленте раскрытия и в отдельном комментарии.
Симоновский суд Москвы заменил условные исправительные работы годом реальных экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.