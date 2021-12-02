Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью для газеты La Nacion объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.
Ранее в разговоре с «Лентой.ру» исполняющий обязанности декана факультета международных отношений МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов назвал стратегические цели России в отношении Украины после 2014 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова попросила журналистку грузинского телеканала Rustavi Тамару Нуцубидзе говорить на русском во время пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.