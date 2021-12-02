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Холдинг USM сообщил о продаже пакета акций VK группе «Согаз»

«Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО «МФ технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций компании.
Ведомости
Председатель совета директоров СОГАЗа, глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что участие в капитале АО "МФ Технологии" рассматривается как перспективная стратегическая инвестиция.
Реальное время
Еще 9 % USM владел в «МФ Технологии» напрямую.
Фонтанка.Ру
В середине октября российский интернет-холдинг Mail.ru Group провел ребрендинг, сменив официальное название на VK.
Москва 24

Подробнее о событии

«Хуже не будет»: зачем USM продала долю в VK и сколько она может стоить
Forbesвчера в 15:26
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Коммерсантъвчера в 14:39
Холдинг USM продал долю в 57% голосов VK группе «Согаз»
РИА Новостивчера в 07:11
Сбер уверен в продуктивной работе с новыми акционерами VK в рамках совместной компании
ТАССвчера в 09:59
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РЕН ТВвчера в 07:17
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