Экономика
ИнтерфаксХолдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов
Негативный эффект на выручку оказало влияние колебаний курсов валют ($34 млн в течение квартала). В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
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Энергетика
Российская нефть Urals подорожала до $25
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной и Южной Европе выросла на $4,6 за баррель, до $24,7 и $25,3 соответственно, достигнув максимальных значений с марта 2020 года.
Известия вчера в 11:14
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Федеральная служба безопасности предъявила новое обвинение экс-главе СУ СК по Волгоградской области Михаилу Музраеву.
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
Лишенного аккредитации на работу в Белоруссии журналиста российского Первого канала Алексея Кручинина выслали из республики.
Lenta.ru 04:21
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Музыка
Клип Бузовой о самоизоляции возглавил рейтинг треков про COVID-19
К началу мая видео о самоизоляции набрало более 10 миллионов просмотров. В нем Бузова призывает людей не нарушать режим самоизоляции.
Москва 24 02:50
Хоккей
Вячеслав Старшинов
6 мая 1940 года родился Вячеслав Старшинов, легендарный хоккеист «Спартака» Личное дело Вячеслав Иванович Старшинов (80 лет) родился в Москве.
Полит.ру 05 мая в 17:01
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Кино
Эмили Блант и Дуэйн «Скала» Джонсон сыграют семейную пару
Телепрограмма 02:05
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Фигурное катание
Исход от Тутберидзе. Еще одна юная фигуристка покинула тренера
Вероника Жилина – действующая чемпионка первенства России в старшем детском возрасте, в прошлом году выиграла турнир по младшему возрасту.
Вести.Ru 03:10
Общество
В Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 6703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:49
Футбол
Мануэль Нойер вступил в отношения с 19-летней гандболисткой
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вступил в новые отношения спустя четыре месяца после развода.
Чемпионат вчера в 07:33
Общество
Глава Biocad назвал примерную стоимость вакцины от COVID-19
Biocad планирует представить на рынке как минимум два типа вакцин в сотрудничестве с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" и ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины".
Слово и Дело 04:27
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Армия и оружие
Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду в конце июня
Атомную подводную лодку "Хабаровск" планируют спустить на воду в конце июня, однако точной даты пока нет, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Вести.Ru 04:38
Армия и оружие
В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации
Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 02:22
Футбол
Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами
Нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артём Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами по версии британского портала 90 min.
Sport.ru 01:59
Здоровье
Советник главы Прикамья рассказал о смягчении режима самоизоляции
В Пермском крае советник главы региона Дмитрия Махонина, Дмитрий Жебелев рассказал о смягчении режима самоизоляции.
Пермь открытая 02:30
Хоккей
КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона
Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 03:39
Армия и оружие
В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход
Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
РИА Новости 03:50
Происшествия
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
В стационаре московской больницы №40 в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 6% — в крайне тяжелом.
Коммерсантъ 05 мая в 05:12
Политика
МИД Китая посоветовал США сконцентрироваться на сдерживании COVID-19
Властям США прежде всего необходимо усвоить уроки и исправить ошибки, допущенные в предыдущие месяцы в борьбе с COVID-19, и сконцентрироваться на сдерживании эпидемии, а не на попытках свалить вину на других, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
РИА Новости 04:47
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Армия и оружие
Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым
Сегодня Владимир Путин встретился с Виктором Золотовым, занимающим должность главнокомандующего войсками национальной гвардии.
SMINEWS вчера в 16:16
Происшествия
В Курской области выявлено еще 65 случаев коронавируса
По информации оперштаба на 07:30, вторника, 5 мая, в Курской области за сутки еще у 65 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 03:33