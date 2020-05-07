Негативный эффект на выручку оказало влияние колебаний курсов валют ($34 млн в течение квартала). В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.

Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

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