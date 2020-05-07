Экономика
ИнтерфаксХолдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов
Негативный эффект на выручку оказало влияние колебаний курсов валют ($34 млн в течение квартала). В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
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Общество
В Москве вводится масочный режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице вводится режим обязательного ношения масок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:31
Происшествия
МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве
Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
RT на русском 07:02
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Власти Кубани опровергли информацию из мессенджеров о снятии карантина
Граждан просят доверять только официальным источникам, в которых публикуется достоверная и объективная информация, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Кубань 24 05:23
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Политика
Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера
Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
Происшествия
В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей
Воронеж, 7 мая 2020, 13:30 — REGNUM Женщина пострадала при обрушении балкона жилого дома на улице 9 Января в Воронеже 7 мая, об этом сообщил пресс-центр ЖКХ.
REGNUM 06:30
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Культура
Дэниел Рэдклифф прочел главу из «Гарри Поттера»
Актер Дэниел Рэдклифф стал первым чтецом из числа исполнителей главных ролей саги о Гарри Поттере.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:19
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
В Москве после заражения коронавирусом умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 07:29
Здоровье
В Пермском крае выявлено 25 новых случаев коронавируса
За сутки в Пермском крае выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь вчера в 04:22
Происшествия
Число пострадавших при обстреле села в ДНР выросло до пяти — СЦКК
Соледар, ДНР, 7 мая 2020, 14:23 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями села Саханка в Новоазовском районе ДНР ранены пять человек.
REGNUM 07:23
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru 03:24
Общество
ВШЭ выговорил профессора за пост о «либеральной сволоте»
Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) сделала выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, который начался со слов «На это уходит 37 лет».
Evo-rus.com 05:05
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 03:59
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Известия 04 мая в 12:30
Общество
Темнокожие люди в Британии в четыре раза чаще умирают от коронавируса
Новые цифры Национальной статистической службы Великобритании (ONS) говорят о том, что темнокожие мужчины в Англии и Уэльсе в 4,2 раза больше умирают от коронавируса, чем белые, а темнокожие женщины – в 4,3 раза, сообщает Mirror.
Газета Metro 06:31
Общество
В Крыму составили список отраслей, которые возобновят работу с 18 мая
Могут возобновить работу предприятия металлургии. Разрешено проектирование, строительство зданий и ведение капитального ремонта.
Вести.Севастополь 04:15
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Институт Гамалеи: пика заболеваемости у нас нет и не может быть
Ранее Николай Малышев давал такой же прогноз: по его мнению, пик заболеваемости будет в июне.
Вести.Ru 06:50
Происшествия
При обрушении строительных лесов в Петербурге погиб один человек
В результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.
RT на русском 04:59
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
Коммерсантъ 03:59
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53