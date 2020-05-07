Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксХолдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

Негативный эффект на выручку оказало влияние колебаний курсов валют ($34 млн в течение квартала). В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
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«Вымпелком» потерял 1,4% абонентов

Ведомости07:19

Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии

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У VEON ухудшились квартальные результаты

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Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии коронавируса

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Выручка «Вымпелкома» по МСФО в I квартале снизилась на 2,6%

ПРАЙМ06:07

Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

Интерфакс02:22

Veon отчитался о снижении квартальной выручки

Rambler News Service01:44
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Общество

В Москве вводится масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице вводится режим обязательного ношения масок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:31
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Происшествия

МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве

Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
RT на русском 07:02
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
2,1K
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
2,5K
Общество

Власти Кубани опровергли информацию из мессенджеров о снятии карантина

Граждан просят доверять только официальным источникам, в которых публикуется достоверная и объективная информация, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Кубань 24 05:23
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
104
Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
366
Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
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Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
1,1K
Политика

Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
4,3K
Шоу-бизнес

Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера

Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
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Происшествия

В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей

Воронеж, 7 мая 2020, 13:30 — REGNUM Женщина пострадала при обрушении балкона жилого дома на улице 9 Января в Воронеже 7 мая, об этом сообщил пресс-центр ЖКХ.
REGNUM 06:30
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
416
Культура

Дэниел Рэдклифф прочел главу из «Гарри Поттера»

Актер Дэниел Рэдклифф стал первым чтецом из числа исполнителей главных ролей саги о Гарри Поттере.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:19
5
Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве после заражения коронавирусом умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 07:29
171
Здоровье

В Пермском крае выявлено 25 новых случаев коронавируса

За сутки в Пермском крае выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь вчера в 04:22
44
Происшествия

Число пострадавших при обстреле села в ДНР выросло до пяти — СЦКК

Соледар, ДНР, 7 мая 2020, 14:23 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями села Саханка в Новоазовском районе ДНР ранены пять человек.
REGNUM 07:23
Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru 03:24
1
Общество

ВШЭ выговорил профессора за пост о «либеральной сволоте»

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) сделала выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, который начался со слов «На это уходит 37 лет».
Evo-rus.com 05:05
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Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
280
Происшествия

На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи

Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 03:59
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Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Известия 04 мая в 12:30
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Общество

Темнокожие люди в Британии в четыре раза чаще умирают от коронавируса

Новые цифры Национальной статистической службы Великобритании (ONS) говорят о том, что темнокожие мужчины в Англии и Уэльсе в 4,2 раза больше умирают от коронавируса, чем белые, а темнокожие женщины – в 4,3 раза, сообщает Mirror.
Газета Metro 06:31
Общество

В Крыму составили список отраслей, которые возобновят работу с 18 мая

Могут возобновить работу предприятия металлургии. Разрешено проектирование, строительство зданий и ведение капитального ремонта.
Вести.Севастополь 04:15
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Общество

Институт Гамалеи: пика заболеваемости у нас нет и не может быть

Ранее Николай Малышев давал такой же прогноз: по его мнению, пик заболеваемости будет в июне.
Вести.Ru 06:50
Происшествия

При обрушении строительных лесов в Петербурге погиб один человек

В результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.
RT на русском 04:59
3
Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

Коммерсантъ 03:59
3
Политика

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
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