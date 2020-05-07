Экономика
ИнтерфаксХолдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов
Негативный эффект на выручку оказало влияние колебаний курсов валют ($34 млн в течение квартала). В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
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Общество
В Крыму с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая в республике вводится масочный режим в общественных местах», - заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.
ТК Звезда 03:35
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Транспорт
Минтранс: пассажиропоток на всех видах транспорта в РФ упал на 70-95%
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле упал на 70-95%.
РЕН ТВ 08:04
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Здоровье
В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники
Главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, скончалась в Москве.
RT на русском 06:19
Экономика
Экономике Великобритании предсказали худшие времена в истории
Из-за пандемии коронавируса британской экономике грозит самый большой спад за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 07:45
Общество
Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте Москвы
Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал, какой размер штрафа введен в городе за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток.
Московский Комсомолец 06:32
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия
МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве
Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
RT на русском 07:02
Общество
Оперштаб Кубани назвал фейком сообщения о снятии карантина
Многие жители региона стали получать пересылаемые сообщения о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат.
Sochi.com 06:31
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Политика
Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля
Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
Футбол
Сезон РПЛ может завершиться досрочно
Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что наиболее предпочтительным вариантом руководство чемпионата считает его возобновление 21 июля, но для этого нужно согласие большинства клубов, которые склоняются к досрочному завершению сезона.
Наша версия 07:34
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Политика
Трамп сравнил эпидемию коронавируса с Перл-Харбором
Американский лидер заявил, что кризис от коронавируса в США хуже, чем Перл-Харбор и трагедией 11 сентября.
SM News вчера в 15:29
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости вчера в 14:00
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 03:59
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Происшествия
В Воронеже женщина пострадала при обрушении балкона в жилом доме
Женщина госпитализирована в реанимацию после обрушения балкона жилого дома в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС города.
РИА Новости 06:43
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
Общество
В Москве впервые снизилось число госпитализаций с коронавирусом
За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:37
Общество
Семьям с детьми дополнительно выплатили 9,5 миллиардов рублей
Около 66 тысяч российских семей, имеющих право на материнский капитал, получили сертификаты в беззаявительном порядке с 15 апреля.
ТВ Центр вчера в 08:59
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Общество
Темнокожие люди в Британии в четыре раза чаще умирают от коронавируса
Новые цифры Национальной статистической службы Великобритании (ONS) говорят о том, что темнокожие мужчины в Англии и Уэльсе в 4,2 раза больше умирают от коронавируса, чем белые, а темнокожие женщины – в 4,3 раза, сообщает Mirror.
Газета Metro 06:31