Негативный эффект на выручку оказало влияние колебаний курсов валют ($34 млн в течение квартала). В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.

Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

Общество В Крыму с 12 мая вводят масочный режим «С 12 мая в республике вводится масочный режим в общественных местах», - заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19. 33

Происшествия Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства 1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками. 1,6K

Транспорт Минтранс: пассажиропоток на всех видах транспорта в РФ упал на 70-95% Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле упал на 70-95%.

Экономика Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. 1K

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 6

Общество Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте Москвы Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал, какой размер штрафа введен в городе за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток. 901

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 707

Происшествия МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве. 1

Общество Оперштаб Кубани назвал фейком сообщения о снятии карантина Многие жители региона стали получать пересылаемые сообщения о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат. 18

Политика Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.

Политика Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан. 6

Футбол Сезон РПЛ может завершиться досрочно Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что наиболее предпочтительным вариантом руководство чемпионата считает его возобновление 21 июля, но для этого нужно согласие большинства клубов, которые склоняются к досрочному завершению сезона. 1

Происшествия МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского. 303

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,4K

Политика Трамп сравнил эпидемию коронавируса с Перл-Харбором Американский лидер заявил, что кризис от коронавируса в США хуже, чем Перл-Харбор и трагедией 11 сентября. 3

Происшествия На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона. 245

Общество Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста. 1,2K

Происшествия В Воронеже женщина пострадала при обрушении балкона в жилом доме Женщина госпитализирована в реанимацию после обрушения балкона жилого дома в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС города. 18

Общество В Москве впервые снизилось число госпитализаций с коронавирусом За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией. 75

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 783