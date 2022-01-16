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Холодильник с телевизором схлестнулись в смертельной схватке

Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила об очередной экономической перемоге Украины: о якобы "рекордном результате украинского экспорта товаров за 2021 год — 68,24 миллиарда долларов".
РИА Новости
Описывая составляющие успеха, первый вице-премьер сообщила о резком росте внешнеторгового товарооборота и улучшении сальдо торгового баланса.
РИА Новости
На самом же деле реальный ВВП Украины в 2021 году составит лишь немногим более 93% от уровня 2013-го.
РИА Новости
Причем, например, экспорт железнодорожных вагонов рухнул в 109 раз (с трех миллиардов до 28 миллионов долларов), турбореактивных и турбовинтовых двигателей в 7,2 раза (с 784 до 109 миллионов долларов), дизель-поездов в 28 раз (с 196 до семи миллионов долларов).
ПРАЙМ

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