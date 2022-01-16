Причем, например, экспорт железнодорожных вагонов рухнул в 109 раз (с трех миллиардов до 28 миллионов долларов), турбореактивных и турбовинтовых двигателей в 7,2 раза (с 784 до 109 миллионов долларов), дизель-поездов в 28 раз (с 196 до семи миллионов долларов).