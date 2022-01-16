Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила об очередной экономической перемоге Украины: о якобы "рекордном результате украинского экспорта товаров за 2021 год — 68,24 миллиарда долларов".
Причем, например, экспорт железнодорожных вагонов рухнул в 109 раз (с трех миллиардов до 28 миллионов долларов), турбореактивных и турбовинтовых двигателей в 7,2 раза (с 784 до 109 миллионов долларов), дизель-поездов в 28 раз (с 196 до семи миллионов долларов).
Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, эмоционально отреагировал на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.