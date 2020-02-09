Кино
РБК«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
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Кинокартина «Холоп» стала самой кассовой за всю историю отечественного кино
Neva.Today06 февраля в 08:25
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России, обойдя «Движение вверх»
Мойка7806 февраля в 07:54
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По сравнению с предыдущей вариацией, танком Т-90, в новой модификации существенно модернизировали системы машины и ее агрегаты, увеличив тем самым боевые и эксплуатационные характеристики.
Космос
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Происшествия
В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Происшествия
В Москве проверили поезд из-за сообщений о подозрительном предмете
Поезд сообщением Кишинев - Москва, прибывший на Киевский вокзал, проверяли после сообщений о подозрительном предмете, информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Происшествия
Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске
Представители авиакомпании Utair заявили, что в аэропорту Усинска (республика Коми), где произошла жесткая посадка самолета Boeing 737-524, были проблемы с системой наведения на взлетно-посадочную полосу.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Армия и оружие
В Идлиб вошла турецкая колонна бронетехники
Колонна турецкой военной техники пересекла 9 февраля сирийскую границу и вошла на территорию провинции Идлиб.
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
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В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
Хоккей
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Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Футбол
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Экономика
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Первый заместитель председатель правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что официальный Минск обращается к России с просьбой о смягчении условий кредита, выданного на строительство БелАЭС.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Спорт
Российские гимнастки стали лучшими во всех упражнениях Гран-при
Российские гимнастки заняли первые места во всех упражнениях на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.
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Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
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Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА
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В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
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Кино
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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Здоровье
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.