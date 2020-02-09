с чего всё началось

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

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Технологии Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.