с чего всё началось

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Общество Корейская семья встретилась с умершей дочерью в виртуальной реальности В Южной Корее разработчики виртуальной реальности позволили встретится матери со своей умершей дочерью с помощью VR-технологий, пишет Aju Business Daily.

Общество У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Общество Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.

Общество Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.

Единоборства Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC Чемпионка UFC в наилегчайшем весе, представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила свой титул на турнире UFC 247, который состоялся на арене Toyota Center в американском Хьюстоне.

Экономика Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.

Происшествия У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.