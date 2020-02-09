Кино
РБК«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
Читать в источнике
Оценить539
Подробнее о событии
Показать все источники
Кинокартина «Холоп» стала самой кассовой за всю историю отечественного кино
Neva.Today06 февраля в 08:25
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России, обойдя «Движение вверх»
Мойка7806 февраля в 07:54
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Общество
Корейская семья встретилась с умершей дочерью в виртуальной реальности
В Южной Корее разработчики виртуальной реальности позволили встретится матери со своей умершей дочерью с помощью VR-технологий, пишет Aju Business Daily.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Происшествия
Житель Ингушетии убил сестру из-за «опозорившего семью» видео
Космос
В таблице Менделеева появятся новые элементы из космоса
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Политика
Власти США могут ввести санкции против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Власти США могут ввести санкции против "Роснефти" из-за Венесуэлы.
Общество
У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Энергетика
Энергетическая ссора Москвы и Минска застряла в трубопроводе «Дружба»
Минск настоял на прошлогодней стоимости газа в $127 за тыс. кубометров; Москва устояла на нефтяных ценах $50 за «бочку».
Кино
В Белоруссии сняли короткометражку о детстве Джона Уика
Единоборства
Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе, представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила свой титул на турнире UFC 247, который состоялся на арене Toyota Center в американском Хьюстоне.
Футбол
«Монако» с Головиным добыло волевую победу над «Амьеном»
В матче 24-го тура французской Лиги 1 клуб «Монако» на выезде обыграл «Амьен».
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
Футбол
Тедеско: «Спартак» просто выиграл турнир
"Спартак" просто выиграл турнир.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Экономика
Эксперт объяснил согласие Белоруссии на условия России по нефти
После долгих переговоров Белоруссия все-таки согласилась покупать нефть у России без индивидуальных условий.
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд
Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Общество
Посол Китая в США назвал безумием cравнение коронавируса с оружием
Посол КНР в США Цуй Тянькай в эфире телеканала CBS назвал безумием заявление о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Происшествия
У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Происшествия
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.