Кино

РБКРБК«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
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Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует
 из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
РБК09:55

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«Холоп» стал первым российским фильмом, собравшим в прокате более трех миллиардов рублей

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
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