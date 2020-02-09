Кино
РБК«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
Читать в источнике
Оценить510
Подробнее о событии
Показать все источники
Кинокартина «Холоп» стала самой кассовой за всю историю отечественного кино
Neva.Today06 февраля в 08:25
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России, обойдя «Движение вверх»
Мойка7806 февраля в 07:54
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Происшествия
После жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело
В Коми по факту аварийной посадки самолета Боинг-737 в аэропорту города Усинска в воскресенье возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК РФ.
Шоу-бизнес
Мария Миронова в первый раз появилась на публике с 4-месячным сыном
Популярная артистка Мария Миронова в первый раз прогулялась по Москве в компании 4-месячного сына.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь
Самолет Ил-76 МЧС России ночью 9 февраля прилетел в Китай с гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового типа.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Футбол
Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»
Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
Гаджеты
Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний
После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
Общество
Мать встретилась с умершей дочкой в виртуальной реальности
Кореянка Чан Чжи Ен смогла встретиться в виртуальной реальности со своей умершей три года назад дочкой Найоной.
Политика
Президент Армении назначил дату конституционного референдума
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении 5 апреля референдума по конституционным реформам.
Футбол
Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)
После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов может сыграть в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Происшествия
Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине
Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
Политика
Израиль начал составлять карту земель в рамках «сделки века»
Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые будут аннексированы согласно «сделке века» президента США Дональда Трампа.
Космос
NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца
Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тысячи лет
Израильские ученые нашли в одной из пещер на юге страны семена финиковой пальмы, которые были датированы началом нашей эры, то есть примерно 2 000 годами.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в красном купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Восхищенные подписчики осыпали Кристину Асмус комплиментами. Многие сравнили ее с Памелой Андресон из "Спасателей Малибу".
Культура
«Для людей этот фильм станет шоком». Как прошли предпоказы документального фильма «7х7» о фигурантах дела «Сети»*
Первым фильм увидели петербуржцы 7 февраля. Предпоказ прошел в киноклубе «Открытого пространства» на ул. Достоевского, 34.
Финансы
Центробанк вновь понизил ключевую ставку
На заседании 7 февраля Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 6% годовых.