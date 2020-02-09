с чего всё началось

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Общество Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь Самолет Ил-76 МЧС России ночью 9 февраля прилетел в Китай с гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового типа.

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Общество Мать встретилась с умершей дочкой в виртуальной реальности Кореянка Чан Чжи Ен смогла встретиться в виртуальной реальности со своей умершей три года назад дочкой Найоной.

Политика Президент Армении назначил дату конституционного референдума Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении 5 апреля референдума по конституционным реформам.

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Происшествия Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.

Космос NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.

Наука Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тысячи лет Израильские ученые нашли в одной из пещер на юге страны семена финиковой пальмы, которые были датированы началом нашей эры, то есть примерно 2 000 годами.