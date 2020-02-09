Кино

РБКРБК«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
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Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует
 из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
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Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
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