Кино
РБК«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
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Кинокартина «Холоп» стала самой кассовой за всю историю отечественного кино
Neva.Today06 февраля в 08:25
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России, обойдя «Движение вверх»
Мойка7806 февраля в 07:54
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Происшествия
Аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки Boeing 737-524
Ранее сообщалось, что после жесткой посадки самолета компании Utair в Коми возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Общество
У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Гаджеты
В сети появились реальные фотографии новых флагманов Samsung
На информационном сайте SlashLeaks появилась подборка живых фотографий премиального смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra во включенном состоянии.
Футбол
«Бавария» и «Лейпциг» не забили друг другу в матче лидеров бундесилиги
Мюнхенская "Бавария" и "Лейпциг" сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Футбол
Рамос установил рекорд, которого нет у Месси
Защитник «Реала» Серхио Рамос забил гол в воскресном матче чемпионата Испании против «Осасуны».
Политика
Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%
Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%.
Хоккей
Российские юниоры стали чемпионами хоккейного Турнира пяти наций
По итогам всего турнира голкипер российской команды Валерий Бринкман был признан лучшим игроком. ✨ Бережно выбрали лучшие моменты матча против американцев, победа в котором принесла нашим юниорам U17 первое место на Турнире пяти наций ⠀#снамироссия pic.twitter.com/Y64rKNmjuZ — Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2020 Турнир проходил для игроков не старше 17 лет.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Экономика
Путин велел чиновникам «выстрелить себе в ногу»
Опять смотрим отчет Счетной палаты об оценке стратегических планов федеральных ведомств на 2019–2024 годы (еще медведевского правительства).
Наука
В России придумали способ удешевить солнечные батареи
Российские учёные придумали способ удешевить солнечные батареи.
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
Музыка
Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва
После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
Футбол
«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Общество
Спасатели предупредили жителей Москвы о сильном ветре и гололедице
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-3 часа 9 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м / с. Такая погода сохранится до утра 10 февраля.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29
Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29, сообщили ТАСС в ГИБДД.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Политика
На Украине изменили возраст призыва в армию
Власти Украины изменили возраст принудительного призыва в армию: с 2020 года срочная служба будет обязательной только с 20 лет.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Футбол
Каборе поздравили с днем рождения, измазав лицо тортом
В качестве поздравления партнеры по команде измазали его лицо тортом и спели песню Happy birthday to you.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Здоровье
В России новых случаев заражения коронавирусом не выявлено
Роспотребнадзор сообщает, что на сегодняшний день новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации не выявлено.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.