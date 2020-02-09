с чего всё началось

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Происшествия Аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки Boeing 737-524 Ранее сообщалось, что после жесткой посадки самолета компании Utair в Коми возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Общество У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Гаджеты В сети появились реальные фотографии новых флагманов Samsung На информационном сайте SlashLeaks появилась подборка живых фотографий премиального смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra во включенном состоянии.

Хоккей Российские юниоры стали чемпионами хоккейного Турнира пяти наций По итогам всего турнира голкипер российской команды Валерий Бринкман был признан лучшим игроком. ✨ Бережно выбрали лучшие моменты матча против американцев, победа в котором принесла нашим юниорам U17 первое место на Турнире пяти наций ⠀#снамироссия pic.twitter.com/Y64rKNmjuZ — Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2020 Турнир проходил для игроков не старше 17 лет.

Культура Скончался композитор Сергей Слонимский Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.

Музыка Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.

Общество Спасатели предупредили жителей Москвы о сильном ветре и гололедице Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-3 часа 9 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м / с. Такая погода сохранится до утра 10 февраля.