Кино
Вести Подмосковья«Холоп» побил рекорд российского комедийного кинопроката
Новый фильм «Холоп» от режиссера Клима Шипенко стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, пишет РИА «Новости». Картина вышла только 26 декабря и к 7 января уже смогла собрать 1,8 миллиардов рублей.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Спорт
The Last of Us, «Зельда» и «Ведьмак» — пользователи Metacritic выбрали лучшие игры десятилетия
Лучшие игры десятилетия по версии пользователей Metacritic: The Last of Us; The Legend of Zelda: Breath of the Wild; The Witcher 3: Wild Hunt; Red Dead Redemption 2; Mass Effect 2; Bloodborne; The Elder Scrolls V: Skyrim; God of War (2018); Grand Theft Auto V; Dark Souls.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
"За 9 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Общество
Госдума предлагает освободить ветеранов ВОВ от оплаты ЖКУ
В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, предлагающий полностью освободить участников Великой Отечественной войны от уплаты ЖКУ, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Десятки землетрясений зафиксировали на севере Камчатки
За один вечер на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений.
Происшествия
Названо имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
Футбол
Помощник Кононова: Фернандо сам не хочет возвращаться в «Спартак»
Сам Фернандо не рассматривает свое возвращение в «Спартак».
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Гаджеты
CES 2020. Intel представила дискретную видеокарту Xe DG1
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска гиперзхвукового «Кинжала» в Черном море
Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
Экономика
Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам
С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).
Происшествия
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте потушен
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Происшествия
В Омске выжившая в аварии женщина скончалась в ДТП со скорой
В Омске машина скорой помощи, перевозившая пострадавшую в ДТП женщину, попала в аварию, в результате пациентка скончалась.
Авто
Haval установил новый рекорд продаж в России
Общество
Украинцы стали чаще ездить на отдых в Крым
Политика
Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
Экономика
Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
Фигурное катание
Российская фигуристка разбилась на репетиции открытия Олимпиады
Российская фигуристка серьезно пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады, 8 января сообщает швейцарское издание SRF.
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
На Чукотке нашли пропавшего 16 дней назад оленевода
Политика
Трамп передумал и признал теорию глобального потепления
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.