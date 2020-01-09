Кино

Вести ПодмосковьяВести Подмосковья«Холоп» побил рекорд российского комедийного кинопроката

Новый фильм «Холоп» от режиссера Клима Шипенко стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, пишет РИА «Новости». Картина вышла только 26 декабря и к 7 января уже смогла собрать 1,8 миллиардов рублей.
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Кинопрокатчики собрали на каникулах более 4 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 13:46

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в новогодние каникулы

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Кнут-батюшка, плеть-матушка

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Фильм «Холоп» назвали самой кассовой российской комедией в истории

Lenta.ruвчера в 04:32

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

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«В России смелые сценарии не всегда превращаются в хорошее кино»: сербский актер Милош Бикович о русском кино

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Российский «Холоп» стал рекордсменом проката. Чем он понравился?

Телеканал 360°вчера в 10:49
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости вчера в 05:48
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Лучшие игры десятилетия по версии пользователей Metacritic: The Last of Us; The Legend of Zelda: Breath of the Wild; The Witcher 3: Wild Hunt; Red Dead Redemption 2; Mass Effect 2; Bloodborne; The Elder Scrolls V: Skyrim; God of War (2018); Grand Theft Auto V; Dark Souls.
CyberSport.ru вчера в 23:41
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Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:52
Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

"За 9 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 00:05
Общество

Госдума предлагает освободить ветеранов ВОВ от оплаты ЖКУ

В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, предлагающий полностью освободить участников Великой Отечественной войны от уплаты ЖКУ, сообщает РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 17:59
Происшествия

Десятки землетрясений зафиксировали на севере Камчатки

За один вечер на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений.
Газета.Ru вчера в 17:32
Происшествия

Названо имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова

Русская Планета вчера в 14:44
Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
РИА Новости вчера в 22:37
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Помощник Кононова: Фернандо сам не хочет возвращаться в «Спартак»

Сам Фернандо не рассматривает свое возвращение в «Спартак».
ODDS.ru вчера в 13:18
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
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CES 2020. Intel представила дискретную видеокарту Xe DG1

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NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска гиперзхвукового «Кинжала» в Черном море

Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
Известия вчера в 23:33
Экономика

Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам

С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).
Zaim.com вчера в 03:00
Происшествия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте потушен

REGNUM вчера в 17:30
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новости вчера в 17:27
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
ТАСС вчера в 19:50
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия

В Омске выжившая в аварии женщина скончалась в ДТП со скорой

В Омске машина скорой помощи, перевозившая пострадавшую в ДТП женщину, попала в аварию, в результате пациентка скончалась.
Новый День вчера в 01:20
Авто

Haval установил новый рекорд продаж в России

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РИА Новости вчера в 21:03
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Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
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Фигурное катание

Российская фигуристка разбилась на репетиции открытия Олимпиады

Российская фигуристка серьезно пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады, 8 января сообщает швейцарское издание SRF.
Красная весна 08 января в 13:31
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Трамп передумал и признал теорию глобального потепления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:41
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Клим Шипенко
Российский киноактёр
Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
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