Кино
ToDay News Ufa«Холоп» стал самой кассовой комедией в России
Новость об успехе комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп», недавно вышедшей на широкий экран, уже опубликована на портале Фонда кино. Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
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Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран
Самолет с экспертами Минобороны Украины вылетел в Иран после крушения в стране украинского пассажирского самолета.
Происшествия
Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на водоводе
Водоснабжение отключили во всех районах Нарьян-Мара в среду из-за утечки на водоводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
Политика
Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Экономика
За 2019 год в России выросло число бедных
Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилось, сообщает Росстат.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году
Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
Гаджеты
Alienware показала концепт UFO – PC-аналога Nintendo Switch
Гаджеты
Китайцы представили смартфон с экраном нового типа
Армия и оружие
В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Биатлон
Миронова откроет спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии отсутствием правосудия в стране
Карлос Гон объяснил свое решение направиться из Японии в Ливан вопреки запрету на выезд побегом от "отсутствия правосудия" и незаконного судебного преследования.
Здоровье
Психиатр объяснил, почему так трудно работать после праздников
В последние годы при бытовом общении и в соцсетях стало популярным называть свое подавленное состояние депрессией, в том числе и после длинных праздников.
Происшествия
В аэропорту Норвегии из-за пожара повреждены сотни машин
Порядка 1,5-1,6 тысячи автомобилей, стоявших на парковке в аэропорту норвежского Ставангера, могут быть повреждены огнем от пожара, ущерб оценивается в сотни миллионов крон, сообщила телерадиокомпания NRK.
Общество
Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы
Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Авто
Концепт Lada Vesta Premium появился в Сети
Журналисты Car.ru решили пофантазировать на тему, каким бы мог быть роскошный автомобиль LADA Vesta Premium.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.