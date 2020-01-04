Кино

ToDay News UfaToDay News Ufa«Холоп» стал самой кассовой комедией в России

Новость об успехе комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп», недавно вышедшей на широкий экран, уже опубликована на портале Фонда кино. Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
Читать в источнике
Комментировать265

Подробнее о событии

Комедия «Холоп» поставила кассовый рекорд в российском прокате

Газета Кемерова16:27

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией всех времен

Мойка7815:24

Новогодняя касса 2020, 7 января: «Холоп» приближается к 2 миллиардам рублей

Кинобизнес сегодня03:58

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Российская газета09:57

«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

News.ru10:00

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РИА Новости09:00

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Коммерсантъ12:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Общество

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:19
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 16:33
Политика

Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран

Самолет с экспертами Минобороны Украины вылетел в Иран после крушения в стране украинского пассажирского самолета.
ТАСС 16:45
Происшествия

Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на водоводе

Водоснабжение отключили во всех районах Нарьян-Мара в среду из-за утечки на водоводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.
Интерфакс 15:02
Культура

Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Lenta.ru 16:53
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Известия 15:52
Кино

В Сети появился трейлер «Новых мутантов»

В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Мойка78 06 января в 20:27
Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости 07:00
Происшествия

В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
Политика

Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
РБК 16:03
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Экономика

За 2019 год в России выросло число бедных

Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилось, сообщает Росстат.
Новосибирское отделение КПРФ 01:14
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году

Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
BFM.ru 16:40
Гаджеты

Alienware показала концепт UFO – PC-аналога Nintendo Switch

Cyber.sports.ru вчера в 08:38
Гаджеты

Китайцы представили смартфон с экраном нового типа

ToDay News Ufa 09:37
Армия и оружие

В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Известия 06 января в 20:57
Происшествия

Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

Дождь 01:18
Биатлон

Миронова откроет спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

ProstoProSport 14:15
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
РБК 13:47
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
Российская газета 17:28
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Общество

Карлос Гон объяснил побег из Японии отсутствием правосудия в стране

Карлос Гон объяснил свое решение направиться из Японии в Ливан вопреки запрету на выезд побегом от "отсутствия правосудия" и незаконного судебного преследования.
РИА Новости 08:48
Здоровье

Психиатр объяснил, почему так трудно работать после праздников

В последние годы при бытовом общении и в соцсетях стало популярным называть свое подавленное состояние депрессией, в том числе и после длинных праздников.
Российская газета 06:33
Происшествия

В аэропорту Норвегии из-за пожара повреждены сотни машин

Порядка 1,5-1,6 тысячи автомобилей, стоявших на парковке в аэропорту норвежского Ставангера, могут быть повреждены огнем от пожара, ущерб оценивается в сотни миллионов крон, сообщила телерадиокомпания NRK.
РИА Новости 15:43
Политика

Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

ТВ Центр 05:06
Общество

Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы

Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Газета.Ru 05:45
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Авто

Концепт Lada Vesta Premium появился в Сети

Журналисты Car.ru решили пофантазировать на тему, каким бы мог быть роскошный автомобиль LADA Vesta Premium.
Tvoe-avto.com 15:27
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Экономика

Акции «Мечела» подорожали на 29%

Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Ведомости 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клим Шипенко
Российский киноактёр
Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное