Кино

ToDay News UfaToDay News Ufa«Холоп» стал самой кассовой комедией в России

Новость об успехе комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп», недавно вышедшей на широкий экран, уже опубликована на портале Фонда кино. Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
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«Холоп» стал самой кассовой российской комедией всех времен

Мойка7815:24

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Коммерсантъ12:03

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РИА Новости09:00

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Газета.Ru09:24

«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

News.ru10:00

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Российская газета09:57

Новогодняя касса 2020, 7 января: «Холоп» приближается к 2 миллиардам рублей

Кинобизнес сегодня03:58
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия

Посольство Украины в Иране изменило мнение о причинах авиакатастрофы

Взгляд.ру 05:47
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Известия 15:52
Политика

Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
РБК 16:03
Происшествия

СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране

РБК 14:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Армия и оружие

EASA рекомендовало прекратить полеты над Ираком

«В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полетов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности», — сказала представитель агентства Джанет Норткот.
Известия 13:10
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Наука

Курсы для беременных действительно повышают шансы на благополучные роды

Израильские ученые проанализировали данные по родам женщин, посещавших группы для подготовки беременных, и отказавшихся от таких занятий, чтобы понять, приносят ли курсы реальную пользу.
Naked Science 12:36
Общество

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:19
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru 06:43
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета 16:13
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток скончался на месте.
Российская газета 03:44
Политика

В Италии сорвалась встреча ливийских политиков Сарраджа и Хафтара

Глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил: "По моим сведениям, господин Саррадж не будет встречаться ни с Хафтаром, ни с Конте (премьер-министр Италии - ред.). В данный момент он летит в Триполи".
РЕН ТВ 12:19
Армия и оружие

Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
DP.RU 03:57
Экономика

Акции «Мечела» подорожали на 29%

Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Ведомости 08:34
Общество

Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

Российская газета 09:06
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

Lenta.ru 11:16
Футбол

«Челси» сделал предложение по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу

«Челси» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщают английские СМИ.
Sport24.ru 15:20
Политика

Канада пообещала получить ответы от Ирана по катастрофе Boeing 737

Lenta.ru 13:26
Футбол

Де Лигт может вернуться в «Аякс» на правах аренды

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может вернуться в «Аякс», за который выступал ранее.
Metaratings 14:51
Общество

Онищенко призвал сократить новогодние выходные

Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Газета.Ru вчера в 22:23
Футбол

Фернандо не вернется в «Спартак»

Sportbox.RU 13:07
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 05 января в 08:21
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 07:26
Общество

Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
РИА Новости 06:38
Армия и оружие

Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана

В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Известия 14:44
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Политика

В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.
RT на русском 13:14
Авто

В Сети появился концепт Lada Vesta Premium

Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.
Автоновости дня 11:09
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Клим Шипенко
Российский киноактёр
Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
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