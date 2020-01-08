Кино

КоммерсантъКоммерсантъ«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

«Главная комедия Нового года "Холоп", вышедшая в прокат 26 декабря, заработала к 7 января 1,8 млрд рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката»,— говорится в сообщении «Централ Партнершип», которое приводит «РИА Новости».
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Побьёт ли «Холоп» российский рекорд?

Аргументы и Факты19:19

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РИА Новости09:00

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Российская газета09:57

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Газета.Ru09:24

«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

News.ru10:00

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Коммерсантъ12:03

Фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

ТАСС06:57
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Клим Шипенко
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