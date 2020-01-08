Кино
Коммерсантъ«Холоп» стал самой кассовой российской комедией
«Главная комедия Нового года "Холоп", вышедшая в прокат 26 декабря, заработала к 7 января 1,8 млрд рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката»,— говорится в сообщении «Централ Партнершип», которое приводит «РИА Новости».
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Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Армия и оружие
СМИ сообщили о 80 погибших при обстреле баз США в Ираке
Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, — сообщает агентство.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Наука
Свинец превратили в сверхпрочный материал под экстремальным давлением
Чтобы изучить, как меняется прочность свинца под давлением, исследователи быстро сжали образец с помощью лазеров, которыми располагает Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, расположенная в Калифорнии.
Происшествия
В совершении 26 преступлений обвиняется 28-летний дальневосточник
Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.
Гаджеты
Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex
Речь идет об умных часах Amazfit T-Rex, защищенных по стандарту IP68.
Политика
Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
Политика
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Армия и оружие
Пенс уверяет, что Иран просит союзников не атаковать американцев
По данным американских спецслужб власти Ирана просят союзное ополчение не атаковать американцев.
Спорт
WADA пока не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не отправляло уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Здоровье
В Южно-Сахалинске поздравили первых рожениц года
Футбол
Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти капитана «Спартака» Нетто
Матчи 21-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги будут посвящены памяти капитана московского "Спартака" и сборной СССР 1950-1960-х годов Игоря Нетто, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Авто
Toyota может вернуть кроссовер Venza в модельный ряд
Как стало известно «Автоновостям дня», японская марка хочет вернуть Venza в качестве гибридного кроссовера, способного конкурировать с Honda Passport и Ford Edge.
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Авто
Современные моторные масла могут ломать двигатель авто
Эксперты рекомендуют водителям использовать маловязкое масло класса 0-W20 или 0-W30 для двигателей небольшого объёма (1-1,5 литра) с турбонаддувом.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»
Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Общество
Китайская рыба и креветки исчезнут с прилавков магазинов Оренбуржья
С 9 января с оренбургских прилавков магазинов исчезнут некоторые виды рыбы и креветок. Такое решение было принято Россельхознадзором.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»
Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана
США сохранят бдительность и продолжат принимать силовые меры защиты после нападения Ирана на военные базы в Ираке, где были дислоцированы американские военные.
Экономика
«Роснефть» теряет запасы терпения
Компания просит ускорить выдачу льгот в рамках инвентаризации месторождений Как стало известно "Ъ", "Роснефть" может стать единственной компанией, претендующей на новые налоговые льготы в рамках процесса инвентаризации запасов нефтяных месторождений.