Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей. Став, таким образом, самой кассовой комедией за всю историю российского проката.

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

Политика Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток» На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Общество Жители Омска жалуются на грязный воздух Омичи сетуют на химический запах и запах гари. Особенно ощутим он в Советском и Кировском округах.

Политика Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Здоровье Офтальмолог оценил влияние смартфонов на зрение детей В реальности на вероятность глазных патологий оказывают влияния два основных фактора: генетическая предрасположенность и образ жизни ребенка.

Общество Онищенко предложил сократить новогодние каникулы Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.

Гаджеты Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.

Наука Олдувайские ашельцы учитывали механические свойства камней при создании орудий Ученые из Кентского университета, Университетского колледжа Лондона и Центра гуманитарных и социальных наук Высшего совета по научным исследованиям Испании, изучающие слои, относящиеся к переходному периоду между H. habilis и H. erectus (1, 15 – 1,79 млн лет назад), с помощью механических испытаний на резку выявили силу, энергию и износ для каждого из типов камней орудий.

Энергетика Россия увеличила экспорт нефти через морские порты В 2019 г. Россия увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 3,7% до 248,51 млн т, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК при Минэнерго.