Кино

Российская газетаРоссийская газета«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей. Став, таким образом, самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Российская газета09:57

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Газета.Ru09:24

Новогодняя касса 2020, 7 января: «Холоп» приближается к 2 миллиардам рублей

Кинобизнес сегодня03:58

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Телеканал 360°08:35

Фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

ТАСС06:57

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РИА Новости09:00

Российская комедия «Холоп» заработала в прокате более миллиарда рублей

Snob.ru04 января в 10:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Политика

Трамп заверил, что США готовы к миру с Ираном

США готовы к миру с Ираном, заверил Трамп. США просят НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке - Трамп.
ТАСС 11:40
Политика

Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима

Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии.
Российская газета 11:06
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Происшествия

Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

RT на русском 07:05
Наука

Эксперименты на крысах показали эффективность кофеина для похудения

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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Происшествия

В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка

Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Вести.Ru 09:04
Общество

Жители Омска жалуются на грязный воздух

Омичи сетуют на химический запах и запах гари. Особенно ощутим он в Советском и Кировском округах.
Коммерсантъ 10:35
Политика

Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном

Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а РФ и Европе отказаться от действующей.
ТАСС 11:37
Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Lenta.ru 10:32
Происшествия

Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены

Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
RT на русском 10:54
Политика

Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Взгляд.ру 11:35
Гаджеты

Представили защищенные умные часы Amazfit T-Rex

ToDay News Ufa 08:35
Армия и оружие

Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США

Для удара по военным базам США Иран использовал ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Телеканал 360° 03:25
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Здоровье

Офтальмолог оценил влияние смартфонов на зрение детей

В реальности на вероятность глазных патологий оказывают влияния два основных фактора: генетическая предрасположенность и образ жизни ребенка.
Московский Комсомолец 08:25
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Российская газета вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Самбурская назвала российских туристов быдлом

Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом.
Газета.Ru 08:43
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM вчера в 02:53
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Наука

Олдувайские ашельцы учитывали механические свойства камней при создании орудий

Ученые из Кентского университета, Университетского колледжа Лондона и Центра гуманитарных и социальных наук Высшего совета по научным исследованиям Испании, изучающие слои, относящиеся к переходному периоду между H. habilis и H. erectus (1, 15 – 1,79 млн лет назад), с помощью механических испытаний на резку выявили силу, энергию и износ для каждого из типов камней орудий.
Индикатор 06:04
Кино

В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

Телеканал 360° 06 января в 13:29
Энергетика

Россия увеличила экспорт нефти через морские порты

В 2019 г. Россия увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 3,7% до 248,51 млн т, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК при Минэнерго.
Ведомости 10:49
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В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране

Известия 06:25
Музыка

В Сочи завершился музыкальный фестиваль Live Fest

В Сочи завершился ставший уже традиционным музыкальный фестиваль Live Fest. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе мероприятия.
Lenta.ru 07:03
Хоккей

В НХЛ обеспокоены решением Овечкина пропустить Матч звезд

РИА Новости 11:04
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В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере

Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
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В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
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Клим Шипенко
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Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
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