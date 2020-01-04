Кино
Российская газета«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей. Став, таким образом, самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Политика
Трамп заверил, что США готовы к миру с Ираном
США готовы к миру с Ираном, заверил Трамп. США просят НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке - Трамп.
Политика
Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима
Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Наука
Эксперименты на крысах показали эффективность кофеина для похудения
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Происшествия
В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка
Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Общество
Жители Омска жалуются на грязный воздух
Омичи сетуют на химический запах и запах гари. Особенно ощутим он в Советском и Кировском округах.
Политика
Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном
Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а РФ и Европе отказаться от действующей.
Происшествия
Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены
Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
Политика
Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Гаджеты
Представили защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Для удара по военным базам США Иран использовал ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Здоровье
Офтальмолог оценил влияние смартфонов на зрение детей
В реальности на вероятность глазных патологий оказывают влияния два основных фактора: генетическая предрасположенность и образ жизни ребенка.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом.
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Наука
Олдувайские ашельцы учитывали механические свойства камней при создании орудий
Ученые из Кентского университета, Университетского колледжа Лондона и Центра гуманитарных и социальных наук Высшего совета по научным исследованиям Испании, изучающие слои, относящиеся к переходному периоду между H. habilis и H. erectus (1, 15 – 1,79 млн лет назад), с помощью механических испытаний на резку выявили силу, энергию и износ для каждого из типов камней орудий.
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Энергетика
Россия увеличила экспорт нефти через морские порты
В 2019 г. Россия увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 3,7% до 248,51 млн т, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК при Минэнерго.
Музыка
В Сочи завершился музыкальный фестиваль Live Fest
В Сочи завершился ставший уже традиционным музыкальный фестиваль Live Fest. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе мероприятия.
Хоккей
В НХЛ обеспокоены решением Овечкина пропустить Матч звезд
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.