Кино

Российская газетаРоссийская газета«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей. Став, таким образом, самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Коммерсантъ12:03

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Российская газета09:57

«Холоп»-миллиардер. Сборы фильма превысили 1 млрд рублей

BFM.ru04 января в 22:03

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РИА Новости09:00

Новогодняя касса 2020, 7 января: «Холоп» приближается к 2 миллиардам рублей

Кинобизнес сегодня03:58

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Газета.Ru09:24

Комедия «Холоп» в российском прокате собрала более 1 миллиарда рублей

Газета Кемерова04 января в 19:04
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Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости 07:00
Общество

Компания МАУ считает маловероятной ошибку пилота при крушении в Иране

РИА Новости 03:55
Политика

Жириновский назвал ЕС «колхозом»

В ЕС решения принимаются слишком сложно, поэтому «Северный поток-2» до сих пор не введен в действие, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале.
Московский Комсомолец 11:18
Армия и оружие

США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, — военный обозреватель «Новой газеты» Фельгенгауэр

США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, - считает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.
Эхо Москвы 08:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи.
Lenta.ru 14:47
Общество

«Газпром» в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубометров газа

"Газпром" в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубических метров газа, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии торжественного запуска газопровода "Турецкий поток".
РИА Новости 08:04
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Культуромания вчера в 10:37
Общество

Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
REGNUM вчера в 08:09
Армия и оружие

Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана после атаки на американские базы в Ираке.
Российская газета 12:13
Транспорт

Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета 06 января в 20:42
Общество

Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили

Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Avia.pro 10:22
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru 06:43
Технологии

Российские компании потеряли на социальной инженерии 1,26 млрд рублей

По их данным, на методах социальной инженерии основываются 70% успешных атак.
Коммерсантъ 13:46
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

Российская газета 14:15
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Российская газета 03:44
Общество

Названы самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.
Известия 12:54
Единоборства

Фьюри назвал Усика бомжом и раскритиковал президента WBO

Британский боксер Тайсон Фьюри в грубой форме отреагировал на предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой против узбекистанского боксера Баходира Жалолового, а также решение организации назначить украинского боксера Александра Усика обязательным претендентом на пояс WBO.
Sport24.ru 02:59
Политика

Польского посла вызвали в МИД Украины из-за заявлений о Бандере

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий вызван в МИД Украины из-за заявлений, которые он сделал по поводу Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
News.ru 12:56
Армия и оружие

Трамп пообещал «мощные санкции» против отступившего Ирана

Обращаясь к населению США в прямом эфире, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Иран отступил в конфликте с США.
РБК 11:57
Политика

В США индексы пошли вверх после заявления Трампа о готовности к миру с Ираном

Рост основных котировок начался в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию с этим государством.
ТАСС 13:05
Гаджеты

Названы самые мощные бюджетные смартфоны декабря 2019 года

Самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G. Он имеет 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.
ToDay News Ufa 10:55
Футбол

Фернандо не вернется в «Спартак»

Sportbox.RU 13:07
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 02:58
Здоровье

В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп

Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
ГТРК Ямал 03:27
Армия и оружие

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru 11:26
Хоккей

Овечкин обошел Гретцки по матчам с несколькими голами за один клуб

Sport24.ru 11:02
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Клим Шипенко
Российский киноактёр
Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
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