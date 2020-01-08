Кино

КоммерсантъКоммерсантъ«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

«Главная комедия Нового года "Холоп", вышедшая в прокат 26 декабря, заработала к 7 января 1,8 млрд рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката»,— говорится в сообщении «Централ Партнершип», которое приводит «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать270

Подробнее о событии

Побьёт ли «Холоп» российский рекорд?

Аргументы и Факты19:19

Фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

ТАСС06:57

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Российская газета09:57

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Газета.Ru09:24

«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

News.ru10:00

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РИА Новости09:00

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Коммерсантъ12:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

Российская газета 14:15
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Общество

Вас ждет сегодня романтическое свидание: астропрогноз на 8 января

Возможна романтическая встреча или любовное свидание, которое повлияет на ваше мироощущение.
КТВ-Луч вчера в 23:18
Гаджеты

Выходит новая версия хита продаж Redmi Note 8 Pro

Уже завтра желающие смогут купить Redmi Note 8 Pro в новом ярком цвете Orange Twilight, причем покупателям будут предложены две версии, оснащенные 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
iXBT.com 00:41
Политика

Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне кризиса с Ираном провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.
RT на русском 19:22
Политика

В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану

В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Комсомольская правда 17:25
Авто

Современные моторные масла могут сломать двигатель

Мой Брянск 12:03
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Происшествия

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Коммерсантъ вчера в 05:30
Экономика

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газета 06 января в 03:51
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

РИА Новости 15:52
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Футбол

Футболисты тульского «Арсенала» платят 2000 рублей за мат

В интервью РИА Новости, тульский полузащитник рассказал, что каждый злоупотребляющий матерными словами футболист скидывает в «общак» две тысячи рублей.
Спорт71 08:19
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
Российская газета 17:28
Здоровье

Пациентов наркодиспансера в первые дни нового года почти в два раза больше, чем в 2019-м

Врачи краевого наркологического диспансера подводят итоги марафона праздничных дней.
ГТРК Чита 07:49
Гаджеты

Официально представлен OnePlus Concept One

Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.
ГЛАС.RU вчера в 14:17
Кино

В сериале «Сваты» появится новый юный персонаж

Новый детский персонаж появится в очередном сезоне украинско-российского сериала "Сваты", сообщает 53news.
Суть событий 12:25
Технологии

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру 06 января в 20:23
Авто

Chery показала кроссовер Chery Tiggo 8 для России

Китайская компания Chery привезет в Россию дорестайлинговый, а не рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 8, как предполагалось ранее.
Автоновости дня вчера в 13:14
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно ходить в бани и сауны

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности при посещении бань и саун, сообщает пресс-служба ведомства.
Mockva.ru 09:36
Хоккей

Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС Спорт 02:32
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru 18:38
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa 15:23
Экономика

Услуга за услугой: для бизнеса ДФО создают новые меры поддержки

Во имя развития На Дальнем Востоке с 2020 года для поддержки резидентов ТОР и свободного порта Владивосток (СПВ) создается так называемый пул партнеров.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

В Иране разбился украинский пассажирский лайнер

В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.
Южный Федеральный вчера в 23:44
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Армия и оружие

Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана

В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Известия 14:44
Космос

Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Naked Science 04 января в 19:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клим Шипенко
Российский киноактёр
Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное