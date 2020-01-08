«Главная комедия Нового года "Холоп", вышедшая в прокат 26 декабря, заработала к 7 января 1,8 млрд рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката»,— говорится в сообщении «Централ Партнершип», которое приводит «РИА Новости».

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

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