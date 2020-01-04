Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Политика Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомств и спецслужб в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Происшествия Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.

Политика В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.

Здоровье В Конго от кори погибли шесть тысяч человек По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек.

Армия и оружие Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.

Спорт МОК не будет обсуждать участие россиян в ОИ-2020 до решения CAS Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) не будет обсуждать вопрос участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх-2020 в Токио и их допуска к соревнованиям до вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Политика Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.

Шоу-бизнес Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.

Гаджеты Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.