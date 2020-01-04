Кино
РИА Новости«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
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Армия и оружие
Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах
Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN.
Политика
Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомств и спецслужб в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Происшествия
Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя
Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
Армия и оружие
Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
Политика
В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Армия и оружие
Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана
Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января.
Здоровье
В Конго от кори погибли шесть тысяч человек
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек.
Политика
США готовы предложить Украине помощь в связи с крушением самолета в Иране - Помпео
США готовы предложить Украине свою помощь в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Экономика
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Спорт
МОК не будет обсуждать участие россиян в ОИ-2020 до решения CAS
Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) не будет обсуждать вопрос участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх-2020 в Токио и их допуска к соревнованиям до вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Политика
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Происшествия
В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка
Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Гаджеты
Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X
По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
Футбол
Дмитрий Тарасов отправится на сбор с «Рубином»
Происшествия
В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян
Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Футбол
Роман Березовский возглавил «Пюник»
Как и сообщал «СЭ», Роман Березовский назначен главным тренером «Пюника».
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Футбол
Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти Игоря Нетто
Российский футбольный союз сообщил о том, что 21-ый тур РПЛ будет посвящен памяти полузащитника московского «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто.
Кино