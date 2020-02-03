Приключенческая комедия «Холоп» стала новым рекордсменом отечественного проката, собрав порядка 3,044 миллиарда рублей, сообщает Газета.ru. «Картина режиссера Клима Шипенко сумела обогнать спортивную драму «Движение вверх», которая заработала 3,043 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

Политика Франция высказалась за уточнение минских соглашений В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.

Общество Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Гаджеты Бренд Xiaomi представил смартфон Poco X2 Poco, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал новый смартфон Poco X2. Устройство получило квадрокамеру и двойную дыру в дисплее.

Общество Александр Емельяненко замечен в странном состоянии Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.

Происшествия Жительница Екатеринбурга до смерти забила мальчика-сироту Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение против женщины-опекуна, забившей до смерти взятого из детдома ребенка.

Общество Валентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Литва предложила Белоруссии регулярные поставки нефти Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем предложил обсудить возможность регулярных поставок нефти Минску.

Политика В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Общество Пермская школьница стала автором обложки американского Vogue Рисунок 16-летней россиянки Анастасии Ковтун из Пермского края, на котором изображена популярная певица Билли Айлиш, стал обложкой мартовского номера американской версии журнала Vogue.

Экономика Tesla рекордно подорожала за сутки Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.

Здоровье Россия готовится к масштабному распространению коронавируса Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.