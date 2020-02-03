Кино

Город под солнцемГород под солнцем«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

Приключенческая комедия «Холоп» стала новым рекордсменом отечественного проката, собрав порядка 3,044 миллиарда рублей, сообщает Газета.ru. «Картина режиссера Клима Шипенко сумела обогнать спортивную драму «Движение вверх», которая заработала 3,043 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.
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«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

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«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в России и СНГ

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«Холоп» превзошёл результат «Движения вверх» и стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ

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Транспорт

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Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
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Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля.
Коммерсантъ 04:43
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Бренд Xiaomi представил смартфон Poco X2

Poco, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал новый смартфон Poco X2. Устройство получило квадрокамеру и двойную дыру в дисплее.
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Александр Емельяненко замечен в странном состоянии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.
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Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

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Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

RuNews24.ru вчера в 09:49
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Жительница Екатеринбурга до смерти забила мальчика-сироту

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение против женщины-опекуна, забившей до смерти взятого из детдома ребенка.
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К 2022 году Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели

Компания Mercedes-Benz разработала планы развития более 30 новых моделей - все они должны дебютировать до конца 2022 года.
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Почти половина пациентов новосибирской ЦКБ СО РАН умирает в первые сутки после госпитализации

В результате число пролеченных пациентов с 2017 года снизилось более чем на две тысячи, число отказов от госпитализации выросло на 769.
Om1.ru вчера в 20:34
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
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Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru вчера в 06:21
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия вчера в 04:01
Общество

Валентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Литва предложила Белоруссии регулярные поставки нефти

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем предложил обсудить возможность регулярных поставок нефти Минску.
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Политика

В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России

Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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Армия и оружие

В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск

«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
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Пермская школьница стала автором обложки американского Vogue

Рисунок 16-летней россиянки Анастасии Ковтун из Пермского края, на котором изображена популярная певица Билли Айлиш, стал обложкой мартовского номера американской версии журнала Vogue.
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Экономика

Tesla рекордно подорожала за сутки

Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
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Россия готовится к масштабному распространению коронавируса

Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Вести.Ru 03:35
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Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Общество

Москву ждет аномальный холод во второй половине недели

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ТАСС вчера в 21:04
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