Кино
РИА Новости«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
К вечеру понедельника сборы фильма в России и СНГ составили 3044,2 миллиона рублей. Таким образом, "Холоп" превзошел результат лидера проката — спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей) и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю.
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В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего
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Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что в Китае стартовали испытания российского препарата триазавирин, который помогает вылечиться от смертельного коронавируса.
Общество
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Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
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Общество
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Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
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Авианосцы США являются крупными целями для противника – глава ВМС США
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В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
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