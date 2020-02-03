Кино

РИА НовостиРИА Новости«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

К вечеру понедельника сборы фильма в России и СНГ составили 3044,2 миллиона рублей. Таким образом, "Холоп" превзошел результат лидера проката — спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей) и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю.
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