Кино
Ведомости«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей
«Холоп» был поддержан Фондом кино: 25 млн руб. были выделены фондом ее создателям на возвратной основе, 35 млн руб. – на безвозвратной. Фильм уже окупился в прокате: как правило, создатели картины берут себе 35–40% сборов, половину оставляют себе кинотеатры, 10–15% достаются прокатчику.
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Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
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Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме
Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Армия и оружие
Дозаправку Су-30СМ и Су-24М в воздухе показали на видео
Командование морской авиации Южного военного округа показало на видео отработку дозаправки в воздухе экипажами истребителей Су-30СМ и тактических бомбардировщиков Су-24М.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Армия и оружие
Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
Музыка
Президент Туркменистана стал диджеем на новогоднем корпоративе
Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на закрытом новогоднем действе.
Экономика
Россия перестала поставлять нефть в Беларусь
В конце декабря Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в 2020 году намерена закупить у России около 22 млрд кубометров газа и примерно 24 – 25 млн тонн нефти.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Ирина Шейк опубликовала первую в 2020 году пляжную фотографию
Вскоре Шейк порадовала своих поклонников, опубликовав фотографию, подписанную как "День первый".
Происшествия
В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии
Кино
Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Армия и оружие
Атомную подводную лодку «Князь Владимир» передадут ВМФ в 2020 году
Подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир» сдадут Военно-морскому флоту России в первой половине 2020 года.
Общество
Более 10 тонн песка пытались вывезти туристы с пляжей Сардинии
За год туристы пытались вывезти из Сардинии более 10 тонн песка.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Авто
Объявлены китайские машины, которые удивят россиян в 2020 году
Какие машины из Поднебесной удивят россиян в наступившем 2020 году, рассказала «Российская газета».
Политика
Путин в послании ФС затронет проблему снижения доходов населения
Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
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Макгрегор — о реванше с Хабибом: Нурмагомедов дрожит, он просто боится
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В интернете появилось видео крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося 27 декабря сразу после вылета из Алма-Аты.
Политика
Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
Здоровье
Медики предупреждают саратовцев об опасностях обморожения
В преддверии наступления серьезных холодов в Саратовской области региональное министерство здравоохранения напоминает об опасностях обморожений.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.