Кино

ВедомостиВедомости«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей

«Холоп» был поддержан Фондом кино: 25 млн руб. были выделены фондом ее создателям на возвратной основе, 35 млн руб. – на безвозвратной. Фильм уже окупился в прокате: как правило, создатели картины берут себе 35–40% сборов, половину оставляют себе кинотеатры, 10–15% достаются прокатчику.
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Комедия «Холоп» собрала в прокате более миллиарда рублей

Дождь04:07

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные

Gazeta.SPb01 января в 12:56

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд руб

РБК03:49

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru02:15

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

РИА Новости02:07

«Холоп» собрал в прокате больше миллиарда

Вести.Ru04:53

Бокс-офис России

Фильм.ру01 января в 09:46
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Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Российская газета 05:32
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
Общество

МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до воскресенья

Газета.Ru 05:18
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
RT на русском вчера в 23:31
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
РИА Новости 03:07
Происшествия

Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Lenta.ru 03:11
Армия и оружие

Дозаправку Су-30СМ и Су-24М в воздухе показали на видео

Командование морской авиации Южного военного округа показало на видео отработку дозаправки в воздухе экипажами истребителей Су-30СМ и тактических бомбардировщиков Су-24М.
РБК 04:57
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости вчера в 00:52
Армия и оружие

Коалиция во главе с США снижает интенсивность операций в Ираке

Эхо Москвы 05:30
Армия и оружие

Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
Народные новости вчера в 18:08
Музыка

Президент Туркменистана стал диджеем на новогоднем корпоративе

Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на закрытом новогоднем действе.
КМВ Новости 02:29
Экономика

Россия перестала поставлять нефть в Беларусь

В конце декабря Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в 2020 году намерена закупить у России около 22 млрд кубометров газа и примерно 24 – 25 млн тонн нефти.
Live24 01:57
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Шоу-бизнес

Ирина Шейк опубликовала первую в 2020 году пляжную фотографию

Вскоре Шейк порадовала своих поклонников, опубликовав фотографию, подписанную как "День первый".
Discover24 02 января в 06:10
Происшествия

В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии

Российская газета 05:24
Кино

Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»

Piter.tv вчера в 10:18
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Армия и оружие

Атомную подводную лодку «Князь Владимир» передадут ВМФ в 2020 году

Подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир» сдадут Военно-морскому флоту России в первой половине 2020 года.
Регион 29 02 января в 04:39
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Общество

Более 10 тонн песка пытались вывезти туристы с пляжей Сардинии

За год туристы пытались вывезти из Сардинии более 10 тонн песка.
Комсомольская правда 03:43
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Газета.Ru вчера в 20:58
Авто

Объявлены китайские машины, которые удивят россиян в 2020 году

Какие машины из Поднебесной удивят россиян в наступившем 2020 году, рассказала «Российская газета».
Автоновости дня 03:48
Политика

Путин в послании ФС затронет проблему снижения доходов населения

Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.
BFM.ru 05:49
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
RT на русском вчера в 13:24
Единоборства

Макгрегор — о реванше с Хабибом: Нурмагомедов дрожит, он просто боится

Чемпионат вчера в 16:59
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В интернете появилось видео крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося 27 декабря сразу после вылета из Алма-Аты.
Московский Комсомолец 02 января в 10:50
Политика

Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
РИА Новости 04:39
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Медики предупреждают саратовцев об опасностях обморожения

В преддверии наступления серьезных холодов в Саратовской области региональное министерство здравоохранения напоминает об опасностях обморожений.
Взгляд-инфо 04:43
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
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