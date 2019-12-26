«Холоп» был поддержан Фондом кино: 25 млн руб. были выделены фондом ее создателям на возвратной основе, 35 млн руб. – на безвозвратной. Фильм уже окупился в прокате: как правило, создатели картины берут себе 35–40% сборов, половину оставляют себе кинотеатры, 10–15% достаются прокатчику.

«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей

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