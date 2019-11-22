Футбол

Sports.ruSports.ruХонда дебютировал за «Витесс» Слуцкого

«Витесс» уступает «Спарте» (0:1, второй тайм) в матче 14-го тура чемпионата Голландии. Полузащитник Кейсуке Хонда дебютировал за команду Леонида Слуцкого. 33-летний японец заключил контракт с клубом в начале ноября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хонда после дебюта за «Витесс»: «Я не бог. Мне нужно время»

Sports.ruвчера в 16:30

Хонда о дебюте за «Витесс»: «Я не бог, мне нужно время»

ProstoProSport02:35

Кейсуке Хонда: Игрокам «Витесса» не хватает уверенности, поговорю с ними и Слуцким

Советский спорт02:08

Слуцкий рассказал о роли, которую отводит Хонде в «Витессе»

Sport.ru22 ноября в 00:59

Хонда готов приносить пользу команде Слуцкого

Матч ТВ22 ноября в 02:52

Хонда готов приносить пользу команде Слуцкого

Sportbox.RU22 ноября в 02:52

Хонда – официально игрок «Витесса»

Все про Спорт ру22 ноября в 02:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:49
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Происшествия

Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Известия 00:03
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Экономика

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 02:52
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 01:41
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru 02:18
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Фигурное катание

Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
РИА Новости 03:01
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Lenta.ru вчера в 14:21
Политика

Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»

Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 02:22
Политика

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Известия вчера в 22:10
Политика

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 19:18
Политика

Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
РИА Новости 01:53
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия 23 ноября в 20:32
Здоровье

Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Известия вчера в 19:13
Экономика

Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
ТАСС 02:30
Происшествия

Шесть человек пострадали при столкновении автобусов в Красноярске

РБК 02:11
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Хоккей

Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

Спорт-Экспресс вчера в 20:28
Общество

В Киеве памятник Шолом-Алейхему разрисовали свастикой

В Киеве неизвестные вандалы осквернили памятник знаменитому еврейскому писателю Шолом-Алейхему.
Евразия Daily 02:49
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник клуба «Витесс». Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010, чемпионата мира 2014 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное