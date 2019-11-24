Футбол

Sports.ruSports.ruХонда дебютировал за «Витесс» Слуцкого

«Витесс» уступает «Спарте» (0:1, второй тайм) в матче 14-го тура чемпионата Голландии. Полузащитник Кейсуке Хонда дебютировал за команду Леонида Слуцкого. 33-летний японец заключил контракт с клубом в начале ноября.
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Хонда — о неудачах «Витесса»: «Хочу помочь команде, но я не бог»

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Хонда после дебюта за «Витесс»: «Я не бог. Мне нужно время»

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Хонда впервые сыграет за «Витесс» Слуцкого

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Бывший игрок ЦСКА Хонда дебютировал за «Витесс»

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Хонда: «Я не Бог, но хочу помогать „Витессу“ и верю, что он заиграет»

Soccer.ru15:51
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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СБУ заблокировала поставки угля с Донбасса в обход запрета

Служба безопасности Украины заблокировала механизм поставок угля, который добыт на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.
Московский Комсомолец вчера в 13:34
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Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
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Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

Газета.Ru 10:01
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Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
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Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

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Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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Kia Telluride назван «Внедорожником года»

Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
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Канте объяснил свое решение не переходить в «ПСЖ»

Отчетливо понимал, что мне хорошо в «Челси». Решение не переходить в «ПСЖ» было принято по спортивным причинам.
Sportbox.RU 18:20
Футбол

Воронежские фанаты после игры напали на футболистов «Факела»

В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев.
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Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou

Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
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Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

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Спорт

Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.
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Музыка

Лобода появилась в клипе фронтмена Rammstein

Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
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Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

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Армия и оружие

Главком Сухопутных войск России сообщил о новом роботе для армии

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Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
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Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины

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Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 11:11
Происшествия

Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео

Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
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Футбол

Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

Sport24.ru 15:17
Происшествия

В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления

В Белгороде во время выступления с высоты сорвалась гимнастка. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 14:51
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
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«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

Вести.Ru 13:43
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Названы способы использования старых смартфонов

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Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру

Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.
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Послеоперационный бред повышает риск развития болезни Альцгеймера

Американские ученые из Медицинского центра Бэт-Израэл в Бостоне выяснили, что послеоперационный бред указывает на вероятность развития болезни Альцгеймера.
Мойка78 вчера в 18:30
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Рогозин рассказал Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о ходе строительства второй очереди космодрома Восточный.
iReactor вчера в 11:24
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Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
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Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
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Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник клуба «Витесс». Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010, чемпионата мира 2014 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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