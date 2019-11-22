«Витесс» уступает «Спарте» (0:1, второй тайм) в матче 14-го тура чемпионата Голландии. Полузащитник Кейсуке Хонда дебютировал за команду Леонида Слуцкого. 33-летний японец заключил контракт с клубом в начале ноября.

Все про Спорт ру

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Экономика Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).

Политика Жириновский предложил расширить границы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".