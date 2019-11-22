Футбол

Sports.ruSports.ruХонда дебютировал за «Витесс» Слуцкого

«Витесс» уступает «Спарте» (0:1, второй тайм) в матче 14-го тура чемпионата Голландии. Полузащитник Кейсуке Хонда дебютировал за команду Леонида Слуцкого. 33-летний японец заключил контракт с клубом в начале ноября.
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Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник клуба «Витесс». Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010, чемпионата мира 2014 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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