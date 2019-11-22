«Витесс» уступает «Спарте» (0:1, второй тайм) в матче 14-го тура чемпионата Голландии. Полузащитник Кейсуке Хонда дебютировал за команду Леонида Слуцкого. 33-летний японец заключил контракт с клубом в начале ноября.

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Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Происшествия Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми Судьба двух человек остается неизвестной. Накануне вечером в шахте на глубине около 200 метров произошло задымление во время буровых работ.

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".

Транспорт Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Экономика Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).

Происшествия В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Амурской области Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».