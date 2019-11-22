Футбол

Sports.ruSports.ruХонда дебютировал за «Витесс» Слуцкого

«Витесс» уступает «Спарте» (0:1, второй тайм) в матче 14-го тура чемпионата Голландии. Полузащитник Кейсуке Хонда дебютировал за команду Леонида Слуцкого. 33-летний японец заключил контракт с клубом в начале ноября.
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Хонда после дебюта за «Витесс»: «Я не бог. Мне нужно время»

Sports.ruвчера в 16:30

Хонда впервые сыграет за «Витесс» Слуцкого

ProstoProSportвчера в 10:18

Слуцкий рассказал о роли, которую отводит Хонде в «Витессе»

Sport.ru22 ноября в 00:59

Хонда готов приносить пользу команде Слуцкого

Матч ТВ22 ноября в 02:52

Хонда готов приносить пользу команде Слуцкого

Sportbox.RU22 ноября в 02:52

Хонда – официально игрок «Витесса»

Все про Спорт ру22 ноября в 02:24

Кейсуке Хонда: Последние месяцы я не отдыхал

Советский спорт22 ноября в 04:22
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Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
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«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия вчера в 12:54
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Происшествия

Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Судьба двух человек остается неизвестной. Накануне вечером в шахте на глубине около 200 метров произошло задымление во время буровых работ.
Известия 00:03
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Политика

Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»

Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
РИА Новости вчера в 21:19
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 23 ноября в 16:43
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Ведомости вчера в 17:08
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
Происшествия

В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:34
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru вчера в 18:29
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара в ресторане в Сургуте

Ранее спасатели сообщили об эвакуации 60 человек из ресторана в Сургуте. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли здания.
RT на русском вчера в 23:45
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
ТАСС 00:11
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

В Черном море погибли 14 тыс. овец

Судно, перевозившее более 14 тыс. овец, перевернулось в Румынии.
Известия вчера в 23:11
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости вчера в 03:48
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 19:52
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Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 08:14
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна

Тилль Линдеманн намекнул, что в его новом клипе снялась 37-летняя Светлана Лобода.
Ruposters.ru 22 ноября в 03:42
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Известия 23 ноября в 20:32
Политика

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Известия вчера в 22:10
Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
Фигурное катание

Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Вести.Ru 23 ноября в 08:32
Общество

РусГидро ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2

Генерирующие оборудование для Сахалинской ГРЭС-2 было произведено в России: паровые турбины изготовлены АО "Уральский турбинный завод", генераторы - НПО "ЭЛСИБ", котлоагрегаты - ПАО "Силовые машины".
Интерфакс - Россия вчера в 23:31
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.
Sport24.ru вчера в 15:37
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Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник клуба «Витесс». Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010, чемпионата мира 2014 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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