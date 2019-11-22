Футбол
Sports.ruХонда дебютировал за «Витесс» Слуцкого
«Витесс» уступает «Спарте» (0:1, второй тайм) в матче 14-го тура чемпионата Голландии. Полузащитник Кейсуке Хонда дебютировал за команду Леонида Слуцкого. 33-летний японец заключил контракт с клубом в начале ноября.
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Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Происшествия
Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми
Судьба двух человек остается неизвестной. Накануне вечером в шахте на глубине около 200 метров произошло задымление во время буровых работ.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Политика
Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»
Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Экономика
Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ
Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Происшествия
В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов
Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
В МЧС назвали предварительную причину пожара в ресторане в Сургуте
Ранее спасатели сообщили об эвакуации 60 человек из ресторана в Сургуте. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли здания.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Происшествия
В Черном море погибли 14 тыс. овец
Судно, перевозившее более 14 тыс. овец, перевернулось в Румынии.
Происшествия
Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна
Тилль Линдеманн намекнул, что в его новом клипе снялась 37-летняя Светлана Лобода.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Политика
Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму
Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Общество
РусГидро ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2
Генерирующие оборудование для Сахалинской ГРЭС-2 было произведено в России: паровые турбины изготовлены АО "Уральский турбинный завод", генераторы - НПО "ЭЛСИБ", котлоагрегаты - ПАО "Силовые машины".
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.