Футбол

ЧемпионатЧемпионатХонда подписал контракт с «Витессом»

«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой. Футболист подписал контракт с голландским клубом до окончания нынешнего сезона. Хавбек являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.
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Кейсуке Хонда: «Хочу быть важным игроком для „Витесса“»

Спорт-Экспресс09:30

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Чемпионат09:35

«Витесс» подписал контракт с Кейсуке Хондой! Слуцкий собирает ЦСКА 2.0

Sport24.ru09:40

Хонда подписал контракт с «Витессом». Но футбол ему не так важен: у него бизнес с Уиллом Смитом, миссия в Камбодже и австрийский клуб

Матч ТВ11:02

Официально: Хонда - игрок «Витесса». ФОТО

Sport.ru10:14

Кейсуке Хонда: «Надеюсь, голландские болельщики меня еще помнят»

Sports.ru11:14

Хонда: надеюсь, голландские фанаты меня помнят

РИА Новости11:08
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Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010, чемпионата мира 2014 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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