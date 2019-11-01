Футбол
RT на русскомЭкс-футболист ЦСКА Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого
Официальный сайт «Витесса» объявил о подписании контракта с 33-летним японским полузащитником Кейсуке Хондой. Игрок перешёл на правах свободного агента, подписав договор до конца сезона. Хонда и Слуцкий вместе работали в московском ЦСКА с 2010 по 2013 год.
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Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Политика
Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России
Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.
RT на русском 08:26
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Политика
В США уверены, что Россия, КНР и Иран собираются вмешаться в выборы
"Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", - говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.
Газета.Ru 10:17
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 10:06
Наука
Жизнь в духоте уподобила лабораторную мышь голому землекопу
Ученые создали модель, которая имитирует условия жизни голого землекопа — закрытая клетка, где концентрации кислорода и углекислого газа приблизительно одинаковы.
N+1 03:09
Происшествия
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката
В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.
Российская газета 10:03
Политика
Миллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере.
Газета.Ru 10:40
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru 10:49
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей
Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
Ведомости 04:20
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Росавиация по итогам внеплановой проверки крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air выявила в деятельности командно-руководящего состава перевозчика недостатки, которые влияют на безопасность полетов.
ТАСС 09:50
Шоу-бизнес
Роналду попал в скандал на вручении премий MTV
Metaratings 10:41
Гаджеты
Fossil представила умные часы с электронными чернилами и стрелками
Компания Fossil представила линейку умных часов Hybrid HR, совмещающих постоянно включенный экран на электронных чернилах и обычные стрелки, сообщается в пресс-релизе компании.
N+1 07:31
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Общество
В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru 10:12
Общество
Госдума запретила продажу смартфонов без российского ПО
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому запрещается продажа смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
9111.ru вчера в 08:25
Общество
ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков
В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
По словам специалистов, рейтинг составлен после анализа состояния подержанных автомобилей, которые выпустили с 2005 по 2014 годы и владельцы которых передвигаются по крупным российским городам, сообщают «Новые автомобили».
МедиаПоток 03 ноября в 09:38
Футбол
«Барселона» дома не смогла обыграть «Славию»
Спорт-Экспресс вчера в 14:48