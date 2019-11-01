Футбол

RT на русскомRT на русскомЭкс-футболист ЦСКА Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого

Официальный сайт «Витесса» объявил о подписании контракта с 33-летним японским полузащитником Кейсуке Хондой. Игрок перешёл на правах свободного агента, подписав договор до конца сезона. Хонда и Слуцкий вместе работали в московском ЦСКА с 2010 по 2013 год.
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Кейсуке Хонда: «Хочу быть важным игроком для „Витесса“»

Спорт-Экспресс09:30

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Чемпионат09:35

«Витесс» подписал контракт с Кейсуке Хондой! Слуцкий собирает ЦСКА 2.0

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Официально: Хонда - игрок «Витесса». ФОТО

Sport.ru10:14

Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого

Sports.ru09:37

Кэйсукэ Хонда подписал контракт с «Витессом»

РИА Новости10:07
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Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010, чемпионата мира 2014 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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