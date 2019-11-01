Официальный сайт «Витесса» объявил о подписании контракта с 33-летним японским полузащитником Кейсуке Хондой. Игрок перешёл на правах свободного агента, подписав договор до конца сезона. Хонда и Слуцкий вместе работали в московском ЦСКА с 2010 по 2013 год.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.

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Политика Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.

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Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Происшествия Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.

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Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Росавиация по итогам внеплановой проверки крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air выявила в деятельности командно-руководящего состава перевозчика недостатки, которые влияют на безопасность полетов.

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Политика От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.

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