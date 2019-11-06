Футбол
Спорт день за днемХонда подписал контракт с «Витессом» и снова будет работать со Слуцким
Японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом», сообщает официальный сайт клуба. Контракт подписан до окончания нынешнего сезона. Хонда являлся свободным агентом, поэтому достался «Витессу» бесплатно.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 21:42, Ашберн
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Авто
Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3
На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
Тарантас Ньюс вчера в 02:48
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика
Иран возобновил обогащение урана в Фордо
Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября страа приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.
Комсомольская правда 21:17
Общество
Названа самая закредитованная группа россиян
Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском 20:18
Общество
Одобрена льготная ипотека для семей с детьми-инвалидами
Документ позволяет россиянам, имеющим ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года, рассчитывать на льготную ставку по жилищному кредиту, а именно - 6% годовых.
9111.ru 11:58
Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 вчера в 08:58
Политика
«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя
В сообщении комитета во «ВКонтакте» госпожа Салиховская названа «нашим экс-председателем», на это обратила внимание «Медуза».
Коммерсантъ 18:04
Космос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в соответствии с производственными планами Госкорпорации «Роскосмос» на омском заводе «Полет» разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет семейства «Ангара».
ФедералПресс вчера в 01:35
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Наука
Видеоигры не увеличивают уровень насилия
Автор статьи, Майкл Уорд из Университета штат Техас в Арлингтоне, изучал, как подростковое увлечение видеоиграми влияет на проявления насилия во взрослой жизни.
Naked Science 13:52
Футбол
Дзагоев вместе с ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»
ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».
Спорт-Экспресс 02:44
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Политика
В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии
По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26
Футбол
«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»
После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.
Матч ТВ 17:01
Экономика
Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения
Счетная палата выявила существенные риски для устойчивого роста численности населения России.
Коммерсантъ 20:39
Кино
Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма
Свободная Пресса 15:02
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости 16:41
Армия и оружие
Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.
NewInform вчера в 16:10
Культура
Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Манеже
Вместе с патриархом и президентом выставку посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.
ФедералПресс 04 ноября в 06:50
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Шоу-бизнес
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Артистка устроила, например, фотосессию в воде, надев воздушное розовое платье.
Пятый канал 13:09