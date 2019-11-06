Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемХонда подписал контракт с «Витессом» и снова будет работать со Слуцким

Японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом», сообщает официальный сайт клуба. Контракт подписан до окончания нынешнего сезона. Хонда являлся свободным агентом, поэтому достался «Витессу» бесплатно.
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Экс-защитник «Милана» Палетта перешел в клуб Берлускони

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Хонда: надеюсь, футбольные фанаты в Нидерландах до сих пор помнят меня

Чемпионат09:35

Хонда подписал контракт с «Витессом». Но футбол ему не так важен: у него бизнес с Уиллом Смитом, миссия в Камбодже и австрийский клуб

Матч ТВ11:02

«Витесс» подписал контракт с Кейсуке Хондой! Слуцкий собирает ЦСКА 2.0

Sport24.ru09:40

Официально: Хонда - игрок «Витесса». ФОТО

Sport.ru10:14

Кейсуке Хонда: «Надеюсь, голландские болельщики меня еще помнят»

Sports.ru11:14

Экс-игрок ЦСКА присоединился к Слуцкому в «Витессе»

Газета.Ru10:00
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От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

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Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября страа приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.
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Документ позволяет россиянам, имеющим ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года, рассчитывать на льготную ставку по жилищному кредиту, а именно - 6% годовых.
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В сообщении комитета во «ВКонтакте» госпожа Салиховская названа «нашим экс-председателем», на это обратила внимание «Медуза».
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Bimru.ru вчера в 06:06
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ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».
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Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
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Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
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«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.
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Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения

Счетная палата выявила существенные риски для устойчивого роста численности населения России.
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Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

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Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма

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Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости 16:41
Армия и оружие

Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.
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Вместе с патриархом и президентом выставку посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.
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Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
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Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
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Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде

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Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010, чемпионата мира 2014 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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