Футбол
Советский спортХонда попросился в «Манчестер Юнайтед»
33-летний футболист находится в статусе свободного агента, но при этом работает в тренерском штабе сборной Камбоджи.
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Экс-игрок ЦСКА Хонда – «МЮ»: «Сделайте мне предложение. Мне нужно играть в великой команде!»
Sports.ru27 сентября в 15:02
Главный тренер Камбоджи и бывший хавбек ЦСКА предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед»
Sport.ru27 сентября в 14:14
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Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Наследство Заворотнюк оценили в полмиллиарда рублей
Недвижимость российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится на лечении в клинике, оценивают в полмиллиарда рублей.
ФАН 06:39
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о запрете хостелов в жилых домах
С 1 октября вступит в силу закон, который запретит использование жилых помещений для размещения гостиниц и предоставления гражданам гостиничных услуг.
РБК 03:50
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров похудел на 30 килограммов
Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ рассказал, что «сидит» на строгой диете и уже похудел на 30 килограммов.
Газета Кемерова 01:23
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Происшествия
Журналист ВГТРК показал место убийства российских журналистов в ЦАР
Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал место убийства российских журналистов в ЦАР.
РИА Новости 06:32
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru вчера в 12:22
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Политика
Врио губернатора Севастополя представил новых замов
В правительстве Севастополя назначили новых замов врио губернатора Михаила Развожаева. Об этом он сообщил журналистам 30 сентября.
REGNUM 06:33
Космос
Найдены новые звезды с инопланетными мегаструктурами
Согласно одной из гипотез причиной затемнений могли стать искусственные мегаструктуры вроде сферы Дайсона.
Lenta.ru 00:34
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери
Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.
Lenta.ru 06:07
Происшествия
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23
Футбол
Легенда «Спартака» видит Карреру на месте главного тренера клуба
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал увольнение с поста главного тренера клуба Олега Кононова, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 03:26
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Культура
Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом
Ранее собеседник РБК, имеющий отношение к передаче «Пусть говорят», сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями.
Lenta.ru 06:19
Политика
МИД России заявил о развязывании США визовой войны
Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.
RT на русском 06:02
Шоу-бизнес
«Мы беременны»: Рики Мартин и его муж станут отцами в четвертый раз
Накануне о рождении второго ребенка суррогатной матерью рассказал российский поп-исполнитель Сергей Лазарев.
WMJ.ru 03:55
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Хоккей
Мельничук, Васильев и Плотников стали лучшими игроками недели в КХЛ
Лучшим нападающим признан форвард СКА Сергей Плотников, одержавший с командой две победы в трех играх и набравший 6 (2+4) очков.
Матч ТВ 05:51
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
Вести.Ru вчера в 13:04
Здоровье
Депздрав рассказал москвичам о разнице между ОРВИ и гриппом
Специалиста столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, в чем разница между ОРВИ и гриппом.
Москва 24 27 сентября в 22:40