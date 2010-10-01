Футбол
Советский спортХонда попросился в «Манчестер Юнайтед»
33-летний футболист находится в статусе свободного агента, но при этом работает в тренерском штабе сборной Камбоджи.
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Главный тренер Камбоджи и бывший хавбек ЦСКА предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед»
Sport.ru27 сентября в 14:14
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:20, Вашингтон
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Происшествия
В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году «корабль-призрак»
В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson.
Российская газета 07:40
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Происшествия
Актеру Устинову заменили реальный срок условным
Московский городской суд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на один год лишения свободы условно.
Lenta.ru 05:33
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru вчера в 03:43
Экономика
Украинские правительства за годы нарастили рекордные долги — Гончарук
До 2022 года Украину ожидают «очень непростые времена», поскольку правительство планирует погасить значительную сумму внешних долгов.
REGNUM 07:16
Театры
Умер 85-летний режиссер Марк Захаров
ToDay News Ufa 28 сентября в 14:30
Спорт
WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории
Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru 06:59
Экономика
Пенсионный возраст в России повысят еще на три года
Эксперт отметил, что российские власти планируют повысить пенсионный возраст в стране еще на три года: женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 68 лет.
9111.ru 03:47
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° 07:49
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Технологии
Установку оборудования для надежного Рунета начали на Урале
Тестирование запущено на Урале. Там начата установка соответствующего оборудования.
RuNews24.ru 27 сентября в 17:33
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Шоу-бизнес
Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Вечерняя Казань 02:35
Авто
В России отзывают почти 300 автомобилей BMW
В ближайшее время уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.
SpeedMe 08:02
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Космос
Индийский посадочный модуль «Викрам» исчез с Луны
Ридус 28 сентября в 05:58
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Консервативная партия Курца победила на досрочных выборах в Австрии
Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем набирает 38,4% голосов на досрочных выборах в парламент Австрии, 29 сентября сообщает Министерство внутренних дел Австрийской Республики.
Красная весна вчера в 17:06
Армия и оружие
Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью
Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
RT на русском 06:31
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32