Единоборства
Allboxing.ruХорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
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Происшествия
В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии
vtomske.ru вчера в 23:14
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК вчера в 10:04
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Теннис
Хачанов и Рублёв уступили в финале парного «Мастерса» в Париже
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от французов Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже в парном разряде.
RT на русском 07:44
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Происшествия
Начальника полиции Качканара поймали пьяным за рулем
В Качканаре задержан начальник местной полиции Денис Сизов за вождение в состоянии опьянения.
Kursk.com 08:22
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Авто
АвтоВАЗ назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03:23
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru 01 ноября в 01:40
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
РБК 08:15
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru 31 октября в 09:50
Авто
Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Немецкая компания Volkswagen представила в Китае новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Автоновости дня 01:48
Общество
Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.
РИА Новости 07:50
Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru 06:34
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Вести.Ru вчера в 13:21
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Происшествия
Парикмахер Роналду найден мертвым в отеле в Швейцарии
Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:45
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости 06:27
Авто
Nissan подтвердил следующее поколение Patrol
По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.
32CARS.ru вчера в 07:40
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Происшествия
В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны
В многоквартирном доме в городе Сланцы Ленинградской области разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
РБК 07:05
Политика
Захарова обвинила NYT в подлоге из-за статьи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американское издание The New York Times в подлоге из-за опубликованной 2 ноября статьи, в которой говорится о том, что российская сторона якобы препятствовала вылету в Германию больного американского военного атташе в России.
Известия 08:31
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 01 ноября в 14:32