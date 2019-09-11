Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано уверен, что переход бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара мог нарушить микроклимат в мадридском клубе. Игрок мог повлиять на молодых бразильских игроков «Реала», уверен Вальдано.

Хорхе Вальдано рад, что Неймар не перешел в «Реал»

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