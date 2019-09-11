Футбол
ProstoProSportХорхе Вальдано рад, что Неймар не перешел в «Реал»
Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано уверен, что переход бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара мог нарушить микроклимат в мадридском клубе. Игрок мог повлиять на молодых бразильских игроков «Реала», уверен Вальдано.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 00:54, Вашингтон
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Происшествия
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА Новости вчера в 07:41
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
Футбол
Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости «Ювентуса»
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости клуба, информирует Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс вчера в 11:50
Экономика
Сергей Цивилев рассказал о перспективах угольной отрасли Кузбасса
Вести Кузбасс вчера в 11:07
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия
Двум мужчинам грозит колония за мародерство во время паводка
Двое жителей Тайшетского района Иркутской области могут сесть на пять лет за мародерство во время паводка.
РЕН ТВ 00:48
Политика
В Челябинске началось формирование новой власти
«Единая Россия» 11 сентября проведет заседания политсоветов всех семи местных отделений в Челябинске.
URA.Ru вчера в 23:45
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM вчера в 06:07
Армия и оружие
Разработчик оценил заводские испытания корвета «Гремящий»
В Финский залив вышел новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» для прохождения заводских испытаний, в ходе которых была проверена работа различных систем.
Телеканал 360° вчера в 09:21
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru 09 сентября в 13:10
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Происшествия
Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета
Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать врачей за низкое качество медпомощи
Штрафовать чиновников и больничное начальство за низкое качество медицинской помощи намерен Минздрав.
Московский Комсомолец вчера в 06:10
Футбол
Футболист-гей: позор, что президент ФФФ различает гомофобию и расизм
Бывший футболист сборной Франции Оливье Руйе, после окончания карьеры сделавший каминг-аут, подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который недоволен остановками матчей Лиги 1 из-за гомофобии, но разделяет мнение об остановке матчей из-за проявлений расизма.
Чемпионат вчера в 14:34
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
РБК вчера в 14:53
Политика
Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.
Известия 00:42
Происшествия
Летевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре
Вести.Ru вчера в 18:31
Политика
Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском вчера в 23:11
Футбол
Сборная Англии обыграла Косово со счётом 5:3
Встреча завершилась со счетом 5:3. Сборная Косово открыли счёт на первой минуте, отличился полузащитник Валон Бериша.
REGNUM 00:36
Армия и оружие
Мальта: Израиль нанёс удар по Сирии истребителями F-35
Avia.pro вчера в 17:18
Футбол
Соболев назвал лучших игроков РПЛ
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.
Soccer.ru вчера в 14:22
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире снялась обнаженной для Playboy
Модель Кайли Дженнер приняла участие в съемках знаменитого журнала Playboy, а одной из пикантной фотографией она поделилась на своей странице в Instagram, сообщает «Дни.ру».
Слово и Дело вчера в 22:56
Экономика
Глава ПФР одобрил новую пенсионную реформу в России
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов одобрил новую пенсионную реформу. Россияне будут копить на пенсию добровольно.
KrasnodarMedia 09 сентября в 13:10