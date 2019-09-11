Футбол
ProstoProSportХорхе Вальдано рад, что Неймар не перешел в «Реал»
Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано уверен, что переход бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара мог нарушить микроклимат в мадридском клубе. Игрок мог повлиять на молодых бразильских игроков «Реала», уверен Вальдано.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Oppo A9
Компания Oppo представила новый смартфон A9. Как сообщает iXBT, новинка будет оборудована платформой Qualcomm Snapdragon 665.
UfacityNews.ru 02:22
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Гаджеты
Apple презентовала новые iPhone
IPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max только что были представлены в Купертино (Калифорния, США).
Радио Комсомольская правда вчера в 15:11
Футбол
«Барселона» не отказалась от идеи вернуть Неймара
«Барселона» рассчитывает, что ей удастся осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
Sportbox.RU 04:11
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика
Генпрокурор Украины заявил о возможности ареста Петра Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил в разговоре с журналистами, что арест бывшего президента страны Петра Порошенко возможен.
Вечерняя Москва 09 сентября в 12:39
Общество
Медведев предложил повысить качество потребительской корзины
Набор товаров, входящих в потребительскую корзину, должен быть скорректирован: надо переходить от минимального к базовому набору, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Интерфакс 06:24
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° 09 сентября в 19:27
Политика
«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации
Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
В России люди разводятся чаще, чем в других странах.
Lenta.ru 03:17
Политика
НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Здоровье
Эксперты назвали лучшие меры соцподдержки в регионах России
Специалисты ЭИСИ представили пятерку лучших социальных мер, предложенных главами российских регионов.
ФедералПресс 06:49
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от 4 до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Политика
Глава МВД Эстонии ищет возможность лишить безвиза украинцев
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в эту прибалтийскую страну.
RT на русском 06:59
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Здоровье
В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России
Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.
РИА Новости 06:13
Происшествия
В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого
Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
РБК 07:31
Спорт
Белозеров сменит Хованцева в мужской сборной России по биатлону
Сергей Белозеров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону.
Матч ТВ 07:37