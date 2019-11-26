Спорт

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФетисов оценил решение WADA: спортсмены расплатятся за чужие «косяки»

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Ранее вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет противодействовать решению отстранить Россию от соревнований.
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Фетисов оценил решение WADA: спортсмены расплатятся за чужие «косяки»

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