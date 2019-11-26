Спорт
Московский КомсомолецФетисов оценил решение WADA: спортсмены расплатятся за чужие «косяки»
Ранее вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет противодействовать решению отстранить Россию от соревнований.
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Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
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Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма «Escape»
Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма "Escape".
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PS5 еще до выхода обошла Xbox в одном из направлений
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Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Происшествия
В мебельном магазине в Иркутске произошел крупный пожар
Пожар произошел в одном из мебельных магазинов в Иркутске.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой трогательно поздравил жену Ольгу с 56-летием
Игорь Крутой удивительно трогательно поздравил жену Ольгу с 56-летием.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Общество
Четверо забайкальцев стали миллионерами, выиграв в лотерею в 2019 году
За 10 месяцев 2019 года лотерейными миллионерами в Забайкалье стали четыре человека.
Здоровье
Работникам скорой помощи в Башкирии повысят зарплаты
В Башкирии работникам скорой медицинской помощи повысят зарплату.
Общество
Тулякам обещают аномальную зиму
К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
Общество
Госдума одобрила идею сделать 31 декабря выходным днем
Депутаты Государственной Думы поддержали инициативу объявить 31 декабря выходным днём.
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Происшествия
В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения
Футбол
Бывший тренер «Краснодара» рассказал об отношении команды к Мамаеву
Бывший тренер футбольного клуба "Краснодар" Олег Фоменко рассказал об отношении команды к полузащитнику Павлу Мамаеву.
Гаджеты
Стали известны самые популярные смартфоны в России
Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.
Политика
Новые власти Боливии назначили посла в США после 11-летнего перерыва
Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили страны посла в Соединённых Штатах, сообщается на официальной странице Twitter МИД Боливии.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".