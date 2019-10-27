Автоспорт

ЧемпионатЧемпионатХорнер отреагировал на штраф Ферстаппена

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф пилота команды Макса Ферстаппена, из-за которого тот лишился поула на Гран-при Мексики и теперь будет стартовать лишь с четвёртой позиции.
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«3 позиции за желтый флаг? Смешно просто!» Петров считает, что Ферстаппена слишком мягко наказали в Мексике

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Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье

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Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

После вмешательства консульства России родные Шиловской прибыли в Россию.
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Пуэрториканка Неллис Пиментель стала новой обладательницей титула «Мисс Земля-2019».
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Газета.Ru 25 октября в 20:56
Космос

На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния

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Половина российских автолюбителей ездит на старых машинах

Почти половина российского автопарка по состоянию на начало второго полугодия 2019 года состоит из автомобилей в возрасте 11 лет и старше (20,42 млн ед.).
Автоновости дня вчера в 23:45
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Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 40 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания" Так, во Внуково задержано 14 рейсов и один отменен, в Домодедово 15 рейсов задержали и пять отменили.
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В Барселоне проходит митинг в поддержку осужденных политиков

В Барселоне проходит акция в поддержку осужденных каталонских политиков, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Аргументы и Факты вчера в 14:17
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Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
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Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом

Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

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Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области

План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
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Сорос назвал своего фаворита на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
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Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева представила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

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При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

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Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ

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В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем

В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края составили памятку о том, как выжить после встречи с медведем.
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Сокамерник Вшивкова рассказал, что в отделе УМВД калининградец вёл себя агрессивно и не выполнял требования полицейских.
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Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
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Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

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Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
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