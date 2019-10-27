Автоспорт
ЧемпионатХорнер отреагировал на штраф Ферстаппена
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф пилота команды Макса Ферстаппена, из-за которого тот лишился поула на Гран-при Мексики и теперь будет стартовать лишь с четвёртой позиции.
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Ферстаппен оштрафован на три места в квалификации «Гран-при Мексики», он потерял поул-позишн
Спорт-Экспрессвчера в 18:55
Выигравшего квалификацию Гран-при Мексики Ферстаппена оштрафовали на три места
Sport24.ruвчера в 20:01
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"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
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Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
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WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС вчера в 14:57
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12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
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Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
После вмешательства консульства России родные Шиловской прибыли в Россию.
Говорит Москва 02:58
Общество
Пуэрториканка стала новой «Мисс Земля»
Пуэрториканка Неллис Пиментель стала новой обладательницей титула «Мисс Земля-2019».
Телепрограмма вчера в 11:46
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Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 25 октября в 20:56
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Красная весна 25 октября в 18:14
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Авто
Половина российских автолюбителей ездит на старых машинах
Почти половина российского автопарка по состоянию на начало второго полугодия 2019 года состоит из автомобилей в возрасте 11 лет и старше (20,42 млн ед.).
Автоновости дня вчера в 23:45
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 40 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания" Так, во Внуково задержано 14 рейсов и один отменен, в Домодедово 15 рейсов задержали и пять отменили.
Агентство Москва вчера в 01:53
Общество
В Барселоне проходит митинг в поддержку осужденных политиков
В Барселоне проходит акция в поддержку осужденных каталонских политиков, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Аргументы и Факты вчера в 14:17
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru вчера в 16:35
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом
Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
Новые автомобили вчера в 23:56
Политика
Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области
План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
Известия 05:11
Политика
Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия 25 октября в 21:26
Шоу-бизнес
Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Фигурное катание
Медведева чисто исполнила произвольную программу на «Гран-при» Канады
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева представила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ вчера в 13:18
Армия и оружие
Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ
«Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади», — сообщил источник.
RT на русском 05:12
Общество
В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем
В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края составили памятку о том, как выжить после встречи с медведем.
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Происшествия
Сокамерник рассказал, как в отделе полиции Калининграда вёл себя задержанный Вшивков
Сокамерник Вшивкова рассказал, что в отделе УМВД калининградец вёл себя агрессивно и не выполнял требования полицейских.
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Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза 00:31
Наука
Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок
РИА Новости 03:09