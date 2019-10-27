Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф пилота команды Макса Ферстаппена, из-за которого тот лишился поула на Гран-при Мексики и теперь будет стартовать лишь с четвёртой позиции.

Политика Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье "Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.

Происшествия 12-летний российский школьник жестоко убил свою мать 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.

Происшествия Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции После вмешательства консульства России родные Шиловской прибыли в Россию.

Общество Пуэрториканка стала новой «Мисс Земля» Пуэрториканка Неллис Пиментель стала новой обладательницей титула «Мисс Земля-2019».

Общество Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.

Космос На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.

Авто Половина российских автолюбителей ездит на старых машинах Почти половина российского автопарка по состоянию на начало второго полугодия 2019 года состоит из автомобилей в возрасте 11 лет и старше (20,42 млн ед.).

Транспорт Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 40 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания" Так, во Внуково задержано 14 рейсов и один отменен, в Домодедово 15 рейсов задержали и пять отменили.

Общество В Барселоне проходит митинг в поддержку осужденных политиков В Барселоне проходит акция в поддержку осужденных каталонских политиков, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Здоровье Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением 7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.

Политика Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.

Политика Сорос назвал своего фаворита на пост президента США Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.

Шоу-бизнес Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.

Фигурное катание Медведева чисто исполнила произвольную программу на «Гран-при» Канады Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева представила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Канаде.

Происшествия В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.

Общество В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края составили памятку о том, как выжить после встречи с медведем.

Происшествия Сокамерник рассказал, как в отделе полиции Калининграда вёл себя задержанный Вшивков Сокамерник Вшивкова рассказал, что в отделе УМВД калининградец вёл себя агрессивно и не выполнял требования полицейских.