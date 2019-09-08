Политика

КоммерсантъКоммерсантъХорохордин лидирует на выборах главы Алтая

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с 54,65% по итогам подсчета 1,27% протоколов, сообщает ЦИК. На втором месте Виктор Ромашкин (КПРФ), который набирает 35,88%, на третьем месте Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 7,71%.
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Хорохордин побеждает на выборах главы Алтая почти с 59% после подсчета 100% голосов

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Врио главы Алтая Хорохордин побеждает на выборах после обработки 100% протоколов

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
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