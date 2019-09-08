Политика
КоммерсантъХорохордин лидирует на выборах главы Алтая
Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с 54,65% по итогам подсчета 1,27% протоколов, сообщает ЦИК. На втором месте Виктор Ромашкин (КПРФ), который набирает 35,88%, на третьем месте Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 7,71%.
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Хорохордин побеждает на выборах главы Алтая почти с 59% после подсчета 100% голосов
Интерфакс - Россия19:46
Врио Алтая Хорохордин лидирует на выборах после обработки 1,27% протоколов
Московский Комсомолец11:31
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
Политика
Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Политика
Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный вчера в 23:52
Армия и оружие
Наблюдатели США и Украины проведут полет над Россией
Российская газета 19:32
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Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
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Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ 16:45
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
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Определились еще 8 лидеров депутатской гонки в Чите
Напомним, 8 сентября в Забайкалье прошли досрочные выборы губернатора, дополнительные выборы депутатов краевого Заксобрания и ещё 122 избирательных кампании по выборам в органы местного самоуправления, в том числе выборы депутатов думы Читы.
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В Израиле испугались российских военных в Сирии
В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.
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ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
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Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 06 сентября в 08:41
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии
Евро-футбол.ру 13:44
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Политика
Осипов получает почти 90% на выборах губернатора Забайкалья
Парламентская газета 14:09
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:19
Гаджеты
Huawei готова отказаться от технологий ARM
На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.
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Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
Ferra 12:31
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
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Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
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Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
RT на русском 18:51
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
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Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
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Политика
Вице-премьер Чехии выступил против демонтажа памятника Коневу
Ранее президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям столицы сохранить памятник маршалу Коневу.
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Здоровье
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Известия вчера в 22:48
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Российские менеджеры не хотят учиться управлять
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Экономика
Климатической политике добавили переменчивости
О внесении новой версии законопроекта в правительство на Климатическом форуме городов в Москве на минувшей неделе объявила замглавы профильного департамента Минэкономики Лариса Корепанова.
Коммерсантъ 18:41