Политика

РИА НовостиРИА НовостиУчастки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае

Более 200 избирательных участков открылись в воскресенье в республике Алтай, где в единый день голосования состоятся выборы губернатора, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.
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