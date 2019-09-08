Политика
КоммерсантъХорохордин лидирует на выборах главы Алтая
Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с 54,65% по итогам подсчета 1,27% протоколов, сообщает ЦИК. На втором месте Виктор Ромашкин (КПРФ), который набирает 35,88%, на третьем месте Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 7,71%.
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Врио Алтая Хорохордин лидирует на выборах после обработки 1,27% протоколов
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