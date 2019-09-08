Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с 54,65% по итогам подсчета 1,27% протоколов, сообщает ЦИК. На втором месте Виктор Ромашкин (КПРФ), который набирает 35,88%, на третьем месте Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 7,71%.

Происшествия Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Футбол Фернандо прокомментировал задержание своего водителя в России в июне Бывший полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо прокомментировал задержание своего водителя Робсона Оливейры в июне в России за ввоз в страну наркотических веществ.

Происшествия Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.

Политика Кандидат от ЕР лидирует в Севастополе после обработки 5,43% протоколов Право голоса на выборах депутатов в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей. Выборы проходят по смешанной системе.

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Политика Памфилова объявила голосование на выборах 8 сентября завершенным Глава Центризбиркома Элла Памфилова завила, что выборы завершились на всей территории России.

Происшествия Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.

Теннис Медведев и Надаль начали финальный матч US Open В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

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