Политика

КоммерсантъКоммерсантъХорохордин лидирует на выборах главы Алтая

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с 54,65% по итогам подсчета 1,27% протоколов, сообщает ЦИК. На втором месте Виктор Ромашкин (КПРФ), который набирает 35,88%, на третьем месте Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 7,71%.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Хорохордин набирает почти вдвое больше голосов, чем его конкуренты после обработки более 75% протоколов на выборах губернатора Республики Алтай

Интерфакс - Россия16:23

Врио Алтая Хорохордин лидирует на выборах после обработки 1,27% протоколов

Московский Комсомолец11:31

Врио главы Республики Алтай доволен явкой на выборах в регионе

ТАСС12:20

На выборах губернатора Республики Алтай лидирует кандидат от «Единой России»

Ведомости11:58

Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая после обработки 1,27% протоколов

РИА Новости11:29

Хорохордин лидирует на выборах главы Республики Алтай

Известия15:35

Врио главы Республики Алтай лидирует на выборах губернатора

Российская газета13:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Политика

Явка на выборах губернатора Петербурга превысила 16%

78.ru 09:17
Происшествия

Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести

В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26
Армия и оружие

Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

Страна Советов on-line 08:26
Политика

Система онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев

Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала.
Вести.Ru 06:16
Политика

На избирательном участке в Волгограде умер кандидат в депутаты от КПРФ

АН Между строк 09:58
Футбол

Фернандо прокомментировал задержание своего водителя в России в июне

Бывший полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо прокомментировал задержание своего водителя Робсона Оливейры в июне в России за ввоз в страну наркотических веществ.
Чемпионат 11:56
Политика

Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии

Московский Комсомолец 14:12
Происшествия

Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
РИА Новости 15:25
Фигурное катание

Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях

Российская газета 13:32
Политика

Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

URA.Ru 07:09
Политика

Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%

РИА Новости 15:12
Политика

Кандидат от ЕР лидирует в Севастополе после обработки 5,43% протоколов

Право голоса на выборах депутатов в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей. Выборы проходят по смешанной системе.
РИА Новости 16:37
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Хоккей

«Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес

Жена Макарского вспомнила о периоде жизни до встречи с актером

Телепрограмма 13:23
Политика

Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области

Вестник Кавказа 14:14
Общество

Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи

«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Политика

Памфилова объявила голосование на выборах 8 сентября завершенным

Глава Центризбиркома Элла Памфилова завила, что выборы завершились на всей территории России.
Московский Комсомолец 14:33
Хоккей

Капитан «Авангарда» Емелин выбыл на 3 месяца из-за травмы

Sports.ru 09:48
Происшествия

Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате

Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
Политика

Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области

Известия 15:30
Политика

На выборах губернатора Волгоградской области лидирует Бочаров

Коммерсантъ 15:48
Политика

Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

Российская газета 12:56
Теннис

Медведев и Надаль начали финальный матч US Open

В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Нева Спорт 16:15
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Баскетбол

Сборная России одержала победу над Венесуэлой на ЧМ по баскетболу

Невские Новости 06:40
Общество

Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак

Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 15:39
Политика

Путин и Макрон провели телефонные переговоры

ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
ТАСС 13:18
Политика

Гахария стал новым премьер-министром Грузии

Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное