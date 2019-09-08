Политика

ИзвестияИзвестияХорохордин лидирует на выборах главы Республики Алтай

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 60,46% после обработки 31,22% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло ЦИК.
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