Политика
ИзвестияХорохордин лидирует на выборах главы Республики Алтай
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 60,46% после обработки 31,22% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло ЦИК.
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Врио Алтая Хорохордин лидирует на выборах после обработки 1,27% протоколов
Московский Комсомолец11:31
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