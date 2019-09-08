Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 60,46% после обработки 31,22% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло ЦИК.

Политика Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье 7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.

Теннис Даниил Медведев: удивлюсь освистыванию в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев в преддверии финала Открытого чемпионата США рассказал о его возможной реакции на свист со стороны местных болельщиков.

Экономика МФО взаимного кредита Стремясь компенсировать снижение доходов после увеличения регуляторных требований, микрофинансовые организации (МФО) начали задумываться о запуске брендированных Р2Р-площадок (кредитование граждан гражданами).

Общество Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».

Происшествия При попытке проникнуть на объект «Роскосмоса» задержаны 17 человек «Роскосмос» сообщил, что 50 человек планировали проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») в Подмосковье.

Экономика Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.

Политика ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.

Футбол Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.

Политика Путин и Макрон обсудили судьбу Украины Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Экономика Родительские пособия вырастут в России В России в три раза увеличатся родительские пособия.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.

Авто Приведение в порядок автомобиля после ДТП При попадании в серьезную аварию с большими повреждениями может даже встать вопрос о целесообразности проведения ремонтных работ.

Происшествия Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве Полиция начала проверку из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".

Происшествия На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2 Вертолет Ми-2, который пропал после вылета 11 августа с базы в поселке Коротчаево в Новом Уренгое, найден на севере Красноярского края.